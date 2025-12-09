Thuế tỉnh Quảng Ngãi và Agribank chi nhánh Quảng Ngãi hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh

(TBTCO) - Thỏa thuận hợp tác giữa Thuế tỉnh Quảng Ngãi và 2 Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được ký kết nhằm hỗ trợ thiết thực cho các hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi phương pháp kê khai và thực hiện chuyển đổi số bền vững.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi và 2 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tại Quảng Ngãi là Agribank Quảng Ngãi và Agribank Kon Tum vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tập trung hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ các hộ kinh doanh trong tiến trình chuyển đổi số và triển khai hóa đơn điện tử.

Đại diện Thuế tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện Agribank Quảng Ngãi và Agribank Kon Tum ký kết thỏa thuận hợp tác.

Mục tiêu thỏa thuận hợp tác là sự phối hợp chặt chẽ giữa Thuế tỉnh Quảng Ngãi và các Chi nhánh Agribank Quảng Ngãi nhằm hỗ trợ toàn diện cho các hộ kinh doanh. Trước hết, các bên sẽ cùng triển khai công tác hướng dẫn các hộ kinh doanh về chính sách pháp luật; hỗ trợ hộ kinh doanh vận hành và sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử, bao gồm cả hóa đơn có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Cùng với việc hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử, các bên cũng phối hợp hướng dẫn các hộ kinh doanh về quy định sổ sách kế toán theo phương pháp kê khai và cung cấp các gói dịch vụ tài chính ngân hàng liên quan.

Bên cạnh các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên, thỏa thuận còn cam kết hỗ trợ tư vấn, triển khai giải pháp và kết hợp tuyên truyền để giúp hộ kinh doanh nắm vững quy trình hóa đơn điện tử.

Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp khẳng định, sự đồng hành của Agribank sẽ góp phần đẩy nhanh hiện đại hóa quản lý thuế, giúp hộ kinh doanh tiếp cận và sử dụng hiệu quả hóa đơn điện tử.

“Với mạng lưới rộng khắp đến tận xã, thôn của Agribank là lợi thế quan trọng để chính sách thuế đến gần hơn với hộ kinh doanh, nhất là khu vực nông thôn” - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Tấn Lực - Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi chia sẻ, hoạt động ký kết tại Quảng Ngãi là bước tiếp theo trong chuỗi hợp tác đồng hành cùng ngành Thuế trên toàn quốc của Agribank nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh minh bạch doanh thu, nâng cao năng lực quản trị và đáp ứng yêu cầu pháp lý trong thời kỳ chuyển đổi số.

Mục tiêu quan trọng khác của thỏa thuận giữa Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi và Agribank Chi nhánh Kon Tum còn thúc đẩy và hỗ trợ các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi lên doanh nghiệp theo quy định pháp luật thông qua việc tư vấn về chính sách thuế và cung cấp các gói giải pháp tài chính - ngân hàng ưu đãi đặc thù.

Thỏa thuận được ký kết còn hỗ trợ thiết thực cho các hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi phương pháp kê khai và thực hiện chuyển đổi số bền vững, góp phần tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia./.