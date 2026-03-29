Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao.

Đà tăng giá lúa mì đang tạo áp lực lên sản xuất thức ăn chăn nuôi

Thị trường lúa mì ghi nhận tăng giá rõ nét, với các hợp đồng kỳ hạn đồng loạt đi lên, giá lúa mì Chicago kỳ hạn tháng 5 tăng 1,21%, lên 222,3 USD/tấn; giá lúa mì Kansas tăng 1,46%, đạt 230,29 USD/tấn, tiến sát vùng giá cao nhất từ đầu niên vụ 2025 - 2026.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), động lực chính đến từ tình trạng thời tiết bất lợi tại Mỹ. Báo cáo Giám sát Hạn hán cho thấy khu vực Nam Đồng bằng - vùng trồng lúa mì vụ đông trọng điểm đang chịu áp lực khô hạn nghiêm trọng. Tại Texas, gần 99% diện tích bị ảnh hưởng, còn Oklahoma đã chạm ngưỡng 100%. Đáng lo ngại hơn, khoảng 22,5% diện tích rơi vào mức hạn hán cực đoan (D3-D4).

Điều kiện thiếu ẩm đúng vào giai đoạn phát triển nhạy cảm của cây trồng làm gia tăng rủi ro sụt giảm năng suất. Kết hợp với các vụ cháy rừng lan rộng, thị trường bắt đầu phản ứng mạnh bằng các lệnh mua.

Các chuyên gia cho rằng, đà tăng của giá lúa mì đang tạo áp lực rõ rệt lên các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước, đặc biệt khi biên lợi nhuận quý I/2026 đứng trước nguy cơ bị thu hẹp.

Về nhu cầu, dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy nhu cầu vẫn rất tích cực. Doanh số bán hàng tuần đạt khoảng 604.000 tấn, vượt xa dự báo. Riêng lúa mì vụ cũ, khối lượng bán tăng tới 46% so với trung bình 4 tuần trước.

Lũy kế từ đầu niên vụ 2025 - 2026, tổng xuất khẩu cam kết đạt khoảng 19,51 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Các khách hàng lớn tiếp tục gia tăng mua vào, điển hình như Đài Loan vừa đặt thêm hơn 106.000 tấn để đảm bảo nguồn cung.

Đáng chú ý, lực mua trong phiên không chỉ đến từ các quỹ đầu cơ mà còn xuất phát từ nhu cầu phòng vệ giá của các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu, khiến các hợp đồng kỳ hạn tháng gần tăng mạnh và đóng cửa ở vùng cao nhất ngày.

Bên cạnh đó, yếu tố địa chính trị và chi phí đầu vào cũng góp phần nâng mặt bằng giá. Căng thẳng tại Trung Đông gây áp lực lên chuỗi cung ứng phân bón, khiến chi phí sản xuất tăng cao. Một số quốc gia xuất khẩu như Australia đang cân nhắc thu hẹp diện tích gieo trồng. Đồng thời, thị trường cũng kỳ vọng Trung Quốc có thể gia tăng nhập khẩu ngũ cốc Mỹ trong bối cảnh nguồn cung từ khu vực Biển Đen gián đoạn.

Ngay trong ngày 26/3, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu đã chủ động điều chỉnh chiến lược, chuyển sang đàm phán mua ngô và đậu tương giao ngay nhằm thay thế một phần lúa mì trong công thức phối trộn. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng gia tăng mua các hợp đồng kỳ hạn để “khóa” giá nguyên liệu đầu vào, hạn chế rủi ro trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Diễn biến này cho thấy thị trường đã chuyển từ trạng thái phản ứng thông tin sang chủ động phòng vệ rủi ro, khi các doanh nghiệp bắt đầu tăng tốc hedging trước nguy cơ nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn trong thời gian tới.

Cước vận tải 'ghìm chân' xuất khẩu gạo châu Á

Trái ngược với lúa mì, giá gạo tiếp tục giảm và đi ngang tại các nước sản xuất hàng đầu. Cụ thể, tại Ấn Độ, giá gạo tiếp tục đà giảm do đồng rupee giảm xuống mức thấp kỷ lục và nhu cầu thị trường ảm đạm bởi cước phí vận chuyển cao. Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm tuần này giao dịch ở mức 343 - 350 USD/tấn, giảm so với mức 348-353 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 342 - 348 USD/tấn.

Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu tại New Delhi cho biết, khách hàng hiện có tâm lý chờ đợi cước vận tải hạ nhiệt, bởi họ đã tích lũy đủ lượng hàng trữ kho từ các đợt nhập khẩu trong những tháng gần đây.

Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao.

Trong khi đó, tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm cũng giảm xuống mức 350-355 USD/tấn, so với mức 355-360 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại TP. Hồ Chí Minh nhận định, dù nguồn cung trong nước đang dồi dào, nhưng chi phí vận tải biển tăng vọt do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Trung Đông đã cản trở hoạt động xuất khẩu.

Còn ở Thái Lan, giá gạo 5% tấm gần như đi ngang, dao động ở mức 365-370 USD/tấn so với mức 370 USD/tấn của tuần trước. Theo các thương nhân, người mua đang giữ tâm lý thận trọng, bám sát diễn biến tại Trung Đông trước bối cảnh chi phí vận tải leo thang.

Sức mua từ thị trường châu Phi đã xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh. Hiện thị trường Thái Lan đang chờ đợi nguồn cung từ vụ thu hoạch mới. Một số chuyên gia dự báo giá gạo Thái Lan có thể tăng trong thời gian tới do chi phí năng lượng, hàng tiêu dùng tăng cao và sản lượng có nguy cơ thấp hơn năm 2025.

Trong khi đó, tại Bangladesh, giá gạo nội địa vẫn duy trì ở mức cao bất chấp các vụ thu hoạch đạt năng suất tốt và nguồn dự trữ quốc gia dồi dào. Đặc biệt, giá gạo thơm tiếp tục đà tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng vọt trước thềm lễ hội Eid-ul-Fitr. Để hạ nhiệt thị trường, Chính phủ Bangladesh đã đẩy mạnh công tác thu mua và cho phép các doanh nghiệp tư nhân tham gia nhập khẩu gạo./.