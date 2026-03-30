Giá vàng hôm nay ngày 30/3: Giá vàng trong nước duy trì quanh ngưỡng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Theo khảo sát của phóng viên, sáng ngày 30/3, giá vàng trong nước ghi nhận trạng thái đi ngang khi mặt bằng giá tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lớn không thay đổi so với phiên trước. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa vùng giao dịch phổ biến trên thị trường duy trì quanh mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 30/3. Nguồn: Kitco.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn khi giá gần như không có điều chỉnh. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 169,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 172,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giữ nguyên so với phiên liền trước.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI duy trì mức niêm yết 169,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giữ giá trong vùng 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu duy trì mặt bằng quanh mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay tăng nhẹ khoảng 5 USD/ounce trong phiên gần nhất, hiện neo quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 142,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong tuần qua, giá vàng ghi nhận biến động mạnh khi có thời điểm vượt mốc 4.600 USD/ounce, sau đó điều chỉnh về vùng 4.360 USD/ounce trước khi phục hồi trở lại và khép tuần sát ngưỡng 4.500 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn duy trì được vùng hỗ trợ quan trọng, qua đó củng cố kỳ vọng giá vàng đã hình thành đáy ngắn hạn trong biên độ dao động 4.300 - 4.600 USD/ounce.

Bước sang tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ là báo cáo việc làm tháng của Mỹ, yếu tố có ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng điều hành chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, các phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cùng loạt chỉ số kinh tế khác như niềm tin tiêu dùng, PMI sản xuất cũng dự kiến được công bố, có thể tác động trực tiếp đến diễn biến giá vàng.

Trước đó, kim loại quý từng giảm sâu xuống vùng 4.099 USD/ounce - mức thấp nhất trong nhiều tuần, trong bối cảnh áp lực bán gia tăng và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên. Tuy nhiên, việc giữ vững các vùng hỗ trợ quan trọng đã góp phần giúp thị trường dần ổn định trở lại.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong giai đoạn hiện nay, vàng có xu hướng vận động tương đồng với các tài sản rủi ro hơn là vai trò trú ẩn truyền thống, khi dòng tiền từ khu vực chính thức suy yếu và đồng USD vẫn duy trì sức mạnh. Dù vậy, một số quan điểm khác cho rằng áp lực lạm phát gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng leo thang, có thể tiếp tục hỗ trợ vàng với vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ.

Nhìn chung, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, với khả năng biến động mạnh trong ngắn hạn trước các yếu tố liên quan đến chính sách tiền tệ và tình hình địa chính trị. Về dài hạn, các yếu tố nền tảng như lạm phát, nợ công và bất ổn kinh tế toàn cầu vẫn được xem là động lực hỗ trợ quan trọng đối với kim loại quý.