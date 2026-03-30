Mở “luồng xanh, luồng ưu tiên”, cú hích để nhà ở xã hội TP. Hồ Chí Minh phát triển

Một dự án nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Kỳ Phương

Khi thủ tục không còn là "rào cản"

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ký ban hành Công văn số 1913/UBND-ĐT về trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Đây không chỉ là một văn bản hành chính thông thường mà được xem là "tấm vé thông hành" đặc biệt dành riêng cho các dự án nhà ở xã hội.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong chỉ đạo này là việc yêu cầu các sở, ngành đưa dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”. Điều này đồng nghĩa với việc các hồ sơ liên quan đến nhà ở xã hội sẽ được ưu tiên xử lý trước, giảm thiểu thời gian chờ đợi và loại bỏ các bước trung gian không cần thiết.

Trước đây, thủ tục đầu tư một dự án nhà ở thường kéo dài nhiều năm, khiến nhà đầu tư mệt mỏi và chi phí bị đội lên cao. Tuy nhiên, theo quy định mới, thời gian thực hiện đã được định hình rõ ràng và minh bạch.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh quy định rõ, đối với dự án không sử dụng vốn đầu tư công, tổng thời gian thực hiện tối đa của cơ quan Nhà nước cho loại hình này chỉ còn 132 ngày. Quy trình được chia làm 2 giai đoạn chính.

Giai đoạn 1 (chuẩn bị đầu tư) tối đa 62 ngày để hoàn tất các bước từ chấp thuận chủ trương đầu tư đến cấp giấy phép xây dựng. Đặc biệt, bước chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư chỉ mất 18 ngày.

Giai đoạn 2 (quản lý và vận hành) tối đa 70 ngày cho các công tác kiểm tra nghiệm thu, xác định đối tượng mua nhà và kiểm tra giá bán.

Đối với dự án do Nhà nước đầu tư (vốn đầu tư công), tiến độ thậm chí còn ấn tượng hơn với tổng thời gian tối đa là 122 ngày (chưa bao gồm thời gian đăng ký kế hoạch vốn trung hạn). Việc rút ngắn này giúp các dự án sử dụng ngân sách thành phố sớm được triển khai để phục vụ an sinh xã hội.

Trao quyền tối đa cho cấp cơ sở

Một trong những cải cách được xem "hợp lòng dân, vừa lòng doanh nghiệp" nhất trong Công văn 1913 của UBND TP. Hồ Chí Minh là việc phân công chuyên viên có kinh nghiệm để hướng dẫn và xem trước hồ sơ.

“Phân công chuyên viên có kinh nghiệm hướng dẫn, xem trước hồ sơ khi có đề nghị của nhà đầu tư để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ hành chính đúng thời gian theo trình tự này”, UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Có thể thấy, cơ chế này giúp nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ ngay từ bước khởi đầu, tránh tình trạng nộp lên rồi lại bị trả về vì thiếu sót nhỏ, gây lãng phí thời gian của cả hai bên. Sở Xây dựng cũng được giao nhiệm vụ là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh, đảm bảo mọi "nút thắt" đều được gỡ bỏ kịp thời.

Bản quy trình mới thể hiện sự tin tưởng và phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương. Tùy thuộc vào quy mô dự án, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phân định rõ:

Dự án từ 2 ha trở lên sẽ do UBND TP. Hồ Chí Minh hoặc các sở chuyên ngành thẩm định và phê duyệt, còn dự án dưới 2 ha hoặc thuộc địa giới 1 xã/phường sẽ do UBND cấp xã có vai trò quan trọng trong việc thẩm định và phê duyệt thông qua các phòng chuyên môn.

Ngay cả trong lĩnh vực đất đai, việc giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất cũng được thực hiện nhanh chóng trong vòng 7 ngày. Sự vào cuộc đồng bộ từ cấp thành phố đến cấp phường, xã chính là chìa khóa để "luồng xanh" vận hành trơn tru.

Song song đó, để đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng cam kết về thời gian, Chủ tịch UBND Thành phố đã giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra. Việc công khai minh bạch các dự án và tiến độ trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố và Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng cũng là cách để người dân và doanh nghiệp cùng giám sát.