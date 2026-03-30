Mở “luồng xanh, luồng ưu tiên”, cú hích để nhà ở xã hội TP. Hồ Chí Minh phát triển

Kỳ Phương

08:35 | 30/03/2026
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh vừa chính thức thực hiện một bước đi đột phá bằng việc thiết lập "luồng xanh" và "luồng ưu tiên" cho các dự án nhà ở xã hội. Với quy trình mới được rút ngắn và cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho nhà đầu tư, thành phố đang kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc "thanh lọc" thủ tục hành chính, khơi thông dòng vốn cho phân khúc này.
Một dự án nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Kỳ Phương

Khi thủ tục không còn là "rào cản"

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ký ban hành Công văn số 1913/UBND-ĐT về trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Đây không chỉ là một văn bản hành chính thông thường mà được xem là "tấm vé thông hành" đặc biệt dành riêng cho các dự án nhà ở xã hội.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong chỉ đạo này là việc yêu cầu các sở, ngành đưa dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”. Điều này đồng nghĩa với việc các hồ sơ liên quan đến nhà ở xã hội sẽ được ưu tiên xử lý trước, giảm thiểu thời gian chờ đợi và loại bỏ các bước trung gian không cần thiết.

Trước đây, thủ tục đầu tư một dự án nhà ở thường kéo dài nhiều năm, khiến nhà đầu tư mệt mỏi và chi phí bị đội lên cao. Tuy nhiên, theo quy định mới, thời gian thực hiện đã được định hình rõ ràng và minh bạch.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh quy định rõ, đối với dự án không sử dụng vốn đầu tư công, tổng thời gian thực hiện tối đa của cơ quan Nhà nước cho loại hình này chỉ còn 132 ngày. Quy trình được chia làm 2 giai đoạn chính.

Giai đoạn 1 (chuẩn bị đầu tư) tối đa 62 ngày để hoàn tất các bước từ chấp thuận chủ trương đầu tư đến cấp giấy phép xây dựng. Đặc biệt, bước chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư chỉ mất 18 ngày.

Giai đoạn 2 (quản lý và vận hành) tối đa 70 ngày cho các công tác kiểm tra nghiệm thu, xác định đối tượng mua nhà và kiểm tra giá bán.

Đối với dự án do Nhà nước đầu tư (vốn đầu tư công), tiến độ thậm chí còn ấn tượng hơn với tổng thời gian tối đa là 122 ngày (chưa bao gồm thời gian đăng ký kế hoạch vốn trung hạn). Việc rút ngắn này giúp các dự án sử dụng ngân sách thành phố sớm được triển khai để phục vụ an sinh xã hội.

Trao quyền tối đa cho cấp cơ sở

Một trong những cải cách được xem "hợp lòng dân, vừa lòng doanh nghiệp" nhất trong Công văn 1913 của UBND TP. Hồ Chí Minh là việc phân công chuyên viên có kinh nghiệm để hướng dẫn và xem trước hồ sơ.

“Phân công chuyên viên có kinh nghiệm hướng dẫn, xem trước hồ sơ khi có đề nghị của nhà đầu tư để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ hành chính đúng thời gian theo trình tự này”, UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Có thể thấy, cơ chế này giúp nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ ngay từ bước khởi đầu, tránh tình trạng nộp lên rồi lại bị trả về vì thiếu sót nhỏ, gây lãng phí thời gian của cả hai bên. Sở Xây dựng cũng được giao nhiệm vụ là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh, đảm bảo mọi "nút thắt" đều được gỡ bỏ kịp thời.

Bản quy trình mới thể hiện sự tin tưởng và phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương. Tùy thuộc vào quy mô dự án, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phân định rõ:

Dự án từ 2 ha trở lên sẽ do UBND TP. Hồ Chí Minh hoặc các sở chuyên ngành thẩm định và phê duyệt, còn dự án dưới 2 ha hoặc thuộc địa giới 1 xã/phường sẽ do UBND cấp xã có vai trò quan trọng trong việc thẩm định và phê duyệt thông qua các phòng chuyên môn.

Ngay cả trong lĩnh vực đất đai, việc giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất cũng được thực hiện nhanh chóng trong vòng 7 ngày. Sự vào cuộc đồng bộ từ cấp thành phố đến cấp phường, xã chính là chìa khóa để "luồng xanh" vận hành trơn tru.

Song song đó, để đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng cam kết về thời gian, Chủ tịch UBND Thành phố đã giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra. Việc công khai minh bạch các dự án và tiến độ trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố và Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng cũng là cách để người dân và doanh nghiệp cùng giám sát.

Việc mở "luồng xanh, luồng ưu tiên" không chỉ là sự ưu ái về mặt thủ tục, mà là minh chứng cho sự thấu hiểu và sẻ chia của chính quyền TP. Hồ Chí Minh, tạo cơ hội lớn cho giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động trên địa bàn.
(TBTCO) - Ngày 29/3, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (đơn vị phát triển dự án) và Công ty cổ phần Union Success Việt Nam (chủ đầu tư) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Vlasta Premier - Phú Hội (hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật) tại phường Thuận Hoá, TP. Huế.
(TBTCO) - UBND tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Tân Mỹ (Vinhomes Tân Mỹ) quy mô 931 ha, tổng vốn đầu tư hơn 74.000 tỷ đồng. Đây là siêu dự án đô thị gần 81.000 dân, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Dự án này do liên danh Thái Sơn - Đại An (công ty con của Vinhomes) làm chủ đầu tư.
(TBTCO) - Trước áp lực chi phí đầu vào gia tăng và dòng vốn ngày càng thận trọng trong bối cảnh rủi ro vĩ mô và địa chính trị, thị trường bất động sản Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ.
(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản thương mại vốn đang trong quá trình hồi phục nhạy cảm nhưng lại phải đối mặt với một biến số mới đầy thách thức. Tuy nhiên, thay vì những tác động trực diện, "cơn bão" từ vùng Vịnh đang len lỏi vào thị trường bất động sản thông qua kinh tế vĩ mô và tâm lý nhà đầu tư. Khi lạm phát còn trong tầm kiểm soát, bất động sản thương mại vẫn sẽ là một kênh trú ẩn tài sản thực bởi có khả năng phục hồi tốt.
(TBTCO) - Trong khi chờ hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước, nhiều nhà thầu đã chủ động thay đổi biện pháp tổ chức thi công để giảm thiểu tác động từ biến động giá, nhưng vẫn bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.
(TBTCO) - Trước áp lực gia tăng về nhu cầu nhà ở của người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội. Từ quy hoạch quỹ đất, hoàn thiện cơ chế chính sách đến kiểm soát giá bán, địa phương này từng bước hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo an sinh, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển bền vững.
(TBTCO) - Nguồn cung bất động sản phục hồi nhanh và ngày càng đa dạng đang mở rộng lựa chọn cho người mua, nhưng đồng thời cũng đẩy thị trường vào trạng thái phân hóa rõ nét. Dòng tiền không còn dàn trải mà dịch chuyển có chọn lọc, phản ánh sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận.
(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 đang ghi nhận những con số khởi sắc. Tuy nhiên, đằng sau những bảng biểu tăng trưởng rực rỡ là một khoảng tối về quản lý nhân sự và tổ chức giao dịch mà nếu không được chấn chỉnh kịp thời sẽ trở thành "gót chân Achilles" của toàn ngành.
