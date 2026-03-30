Thị trường

Ngày 30/3: Giá bạc trong nước và thế giới hồi phục tăng

06:45 | 30/03/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (30/3) phục hồi nhẹ sau cú sập sâu của tuần trước đó. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.257.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.287.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 70,4 USD/ounce.
Ngày 30/3: Giá bạc trong nước và thế giới hồi phục tăng
Giá bạc hôm nay phục hồi nhẹ. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.621.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.702.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.257.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.287.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.259.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.292000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.833.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.838.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 30/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Bạc 99.9 1 lượng 2.257.000 2.287.000 2.259.000 2.292.000
1 kg 60.182.000 60.980.000 60.234.000 61.131.000
Bạc 99.99 1 lượng 2.265.000 2.295.000 2.266.000 2.297.000
1 kg 60.388.000 61.192.000 60.430.000 61.243.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 70,4 USD/ounce.

Trong tuần này, giá bạc thế giới ghi nhận đà giảm đáng kể, có thời điểm mất khoảng 5%, lùi xuống ngưỡng 67 USD/ounce. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý chịu nhiều sức ép từ các yếu tố vĩ mô, đặc biệt là sự tăng giá của đồng USD và kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Theo phân tích từ nhóm chuyên gia tại The Economic Times, nguyên nhân chủ yếu khiến giá bạc đi xuống là do đồng USD mạnh lên, làm gia tăng chi phí nắm giữ đối với các nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, qua đó kéo giảm nhu cầu. Cùng với đó, áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt khiến các ngân hàng trung ương, nhất là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, có xu hướng tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Môi trường lãi suất cao làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản không mang lại lợi suất như vàng và bạc.

Hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng giá mạnh trước đó cũng góp phần thúc đẩy đà giảm. Trong năm 2025, giá bạc đã tăng hơn 140%, trong khi vàng cũng bứt phá mạnh, từng vượt mốc 5.000 USD/ounce trước khi điều chỉnh. Khi giá lên vùng cao, áp lực bán kỹ thuật và xu hướng thu hẹp vị thế đầu cơ gia tăng, khiến thị trường dễ xuất hiện các nhịp điều chỉnh sâu.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 30/3/2026:

Đơn vị VND
Mua vào Bán ra
1 ounce 1.833.000 1.838.000
1 chỉ 221.001 221.635
1 lượng 2.210.000 2.216.000
1 kg 58.934.000 59.103.000
Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 30/3: Giá cao su butadien trên sàn SHFE ở vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại

Ngày 30/3: Giá cao su butadien trên sàn SHFE ở vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại

Ngày 29/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 29/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 29/3: Giá cao su thế giới phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Ngày 29/3: Giá cao su thế giới phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/3: Giá vàng trong nước duy trì quanh ngưỡng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 30/3: Giá vàng trong nước duy trì quanh ngưỡng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng

Ngày 30/3: Giá bạc trong nước và thế giới hồi phục tăng

Ngày 30/3: Giá bạc trong nước và thế giới hồi phục tăng

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/3: Giá cao su butadien trên sàn SHFE ở vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại

Ngày 30/3: Giá cao su butadien trên sàn SHFE ở vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giữ vững “trục xương sống” truyền tải điện miền Trung mùa cao điểm

Giữ vững “trục xương sống” truyền tải điện miền Trung mùa cao điểm

(TBTCO) - Miền Trung giữ vai trò then chốt trong truyền tải điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn cung biến động. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Chiến - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cho biết, PTC2 đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục trong mùa khô và ứng phó với các rủi ro thiên tai.
Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao

Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao

Thị trường lúa mì ghi nhận đà tăng giá rõ nét, với các hợp đồng kỳ hạn đồng loạt đi lên, tiến sát vùng giá cao nhất từ đầu niên vụ 2025 - 2026. Trái lại, hoạt động xuất khẩu tại các trung tâm giao dịch gạo hàng đầu châu Á như Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan đồng loạt chững lại, kéo theo sự sụt giảm về giá.
Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hè 2026 quy mô lớn, kích cầu du lịch và tiêu dùng

Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hè 2026 quy mô lớn, kích cầu du lịch và tiêu dùng

(TBTCO) - Theo kế hoạch, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026 sẽ diễn ra cao điểm từ ngày 10/4 đến 5/5/2026 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đồng thời có thể kéo dài đến hết tháng 5 để phục vụ nhu cầu mua sắm và tham quan của người dân và du khách.
Ngày 29/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 29/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/3) quay đầu giảm trong bối cảnh môi trường lãi suất cao tại Mỹ và đà tăng của đồng USD khiến nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng đối với kim loại quý này.
Ngày 29/3: Giá cao su thế giới phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Ngày 29/3: Giá cao su thế giới phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (29/3) đồng loạt tăng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,1%, tại Nhật Bản tăng 1,11%, tại Trung Quốc tăng 0,3% và tại Singapore tăng 0,7%.
Ngày 29/3: Giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng, lúa ổn định

Ngày 29/3: Giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng, lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (29/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá yếu. Trong khi giá lúa tươi ở nhiều địa phương giữ mức ổn định, một số mặt hàng gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng nhẹ.
Doanh nghiệp “gồng mình” giữ giá, đồng hành cùng nông dân vượt sóng chi phí

Doanh nghiệp "gồng mình" giữ giá, đồng hành cùng nông dân vượt sóng chi phí

(TBTCO) - Trước áp lực chi phí đầu vào tăng mạnh do biến động toàn cầu, đặc biệt từ xung đột Trung Đông, nhiều doanh nghiệp trong chuỗi nông nghiệp đang nỗ lực “ghìm giá”, chia sẻ khó khăn với nông dân và người tiêu dùng. Từ đó, góp phần giữ vững sản xuất và sức cạnh tranh của nông sản Việt.
Ngày 28/3: Giá cao su tăng mạnh trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á

Ngày 28/3: Giá cao su tăng mạnh trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á

Giá cao su hôm nay (28/3) tăng mạnh trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á. Đặc biệt, giá cao su Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp, nhờ đồng Yên yếu và giá cao su vật chất tại Thái Lan đi lên.
