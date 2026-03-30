Ngày 30/3: Giá bạc trong nước và thế giới hồi phục tăng

Giá bạc hôm nay phục hồi nhẹ. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.621.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.702.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.257.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.287.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.259.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.292000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.833.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.838.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 30/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.257.000 2.287.000 2.259.000 2.292.000 1 kg 60.182.000 60.980.000 60.234.000 61.131.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.265.000 2.295.000 2.266.000 2.297.000 1 kg 60.388.000 61.192.000 60.430.000 61.243.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 70,4 USD/ounce.

Trong tuần này, giá bạc thế giới ghi nhận đà giảm đáng kể, có thời điểm mất khoảng 5%, lùi xuống ngưỡng 67 USD/ounce. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý chịu nhiều sức ép từ các yếu tố vĩ mô, đặc biệt là sự tăng giá của đồng USD và kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Theo phân tích từ nhóm chuyên gia tại The Economic Times, nguyên nhân chủ yếu khiến giá bạc đi xuống là do đồng USD mạnh lên, làm gia tăng chi phí nắm giữ đối với các nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, qua đó kéo giảm nhu cầu. Cùng với đó, áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt khiến các ngân hàng trung ương, nhất là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, có xu hướng tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Môi trường lãi suất cao làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản không mang lại lợi suất như vàng và bạc.

Hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng giá mạnh trước đó cũng góp phần thúc đẩy đà giảm. Trong năm 2025, giá bạc đã tăng hơn 140%, trong khi vàng cũng bứt phá mạnh, từng vượt mốc 5.000 USD/ounce trước khi điều chỉnh. Khi giá lên vùng cao, áp lực bán kỹ thuật và xu hướng thu hẹp vị thế đầu cơ gia tăng, khiến thị trường dễ xuất hiện các nhịp điều chỉnh sâu.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 30/3/2026: