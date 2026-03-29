Giữ vững “trục xương sống” truyền tải điện miền Trung mùa cao điểm

*PV: Miền Trung được xem là “trục xương sống” trong truyền tải điện Bắc - Nam. Ông có thể chia sẻ về vai trò của khu vực này và công tác chuẩn bị vận hành truyền tải trong mùa khô ở miền Trung?

Ông Lê Đình Chiến

Ông Lê Đình Chiến: Miền Trung giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống điện quốc gia, là cầu nối truyền tải điện từ các nguồn phát trong khu vực - bao gồm thủy điện, nhiệt điện và năng lượng tái tạo - ra miền Bắc. Trong bối cảnh giá nhiên liệu như dầu, khí, than biến động mạnh do các yếu tố địa chính trị, vai trò của các nguồn năng lượng tại chỗ, đặc biệt là thủy điện và năng lượng tái tạo ở miền Trung, càng trở nên quan trọng.

Để đảm bảo vận hành an toàn trong mùa khô (thường kéo dài từ đầu năm đến hết tháng 8), chúng tôi đã thành lập các ban chỉ đạo và triển khai đồng bộ chỉ đạo từ EVN và EVNNPT (Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia). Toàn bộ hệ thống đường dây và trạm biến áp đều được kiểm tra trực tiếp, kỹ lưỡng.

Cụ thể, chúng tôi tập trung xử lý hành lang tuyến, chặt tỉa cây cao ngoài hành lang có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây, xử lý tiếp địa, vệ sinh cách điện, siết chặt các phụ kiện. Trước mùa nắng nóng, đơn vị cũng đã ký cam kết với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và các lâm trường để phòng chống cháy rừng - một rủi ro rất lớn đối với an toàn lưới điện. Chỉ một tàn lửa nhỏ cũng có thể gây cháy lan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống truyền tải.

Đối với trạm biến áp, công tác thí nghiệm định kỳ đã đạt gần 97% và đang hoàn tất trong tháng 3. Các khiếm khuyết phát hiện đều được xử lý ngay để đảm bảo vận hành an toàn, liên tục.

*PV: Trong thực tế triển khai, theo ông, đâu là những thách thức lớn, đặc biệt liên quan đến quy định mới và tác động từ các dự án hạ tầng?

Ông Lê Đình Chiến: Một trong những khó khăn lớn hiện nay đến từ quy định mới tại Nghị định 62/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, theo đó trách nhiệm chặt tỉa cây ngoài hành lang nhưng có nguy cơ đổ vào đường dây thuộc về người dân. Trước đây, ngành điện có cơ chế hỗ trợ, đền bù để thực hiện, còn hiện nay việc vận động người dân chủ động xử lý là không dễ.

Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), có phạm vi quản lý trải dài từ khu vực Đèo Ngang (Quảng Bình) đến Kon Tum, đóng vai trò then chốt trong việc vận hành hệ thống truyền tải điện khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thực tế, nhiều loại cây như keo dù nằm ngoài hành lang 7 mét nhưng khi đổ vẫn có thể va chạm vào đường dây 500kV, tiềm ẩn nguy cơ sự cố rất lớn.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập đơn vị hành chính khiến phạm vi quản lý rộng hơn, phức tạp hơn. Chúng tôi phải tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an theo các quy định hiện hành để đảm bảo an ninh năng lượng.

Một thách thức khác là sự phát triển nhanh của hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án cao tốc. Riêng khu vực do PTC2 quản lý đã có khoảng 62 vị trí giao chéo với đường cao tốc. Việc di dời, nâng cấp lưới điện để phục vụ các dự án này đang được triển khai khẩn trương theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc về cơ chế thực hiện và phân công trách nhiệm giữa các bên liên quan.

Nhân viên vận hành trạm biến áp kiểm tra thiết bị. Ảnh tư liệu

*PV: Miền Trung thường xuyên đối mặt với thiên tai khắc nghiệt. Xin ông cho biết, PTC2 đã có những phương án gì để ứng phó với các tình huống bất thường?

Ông Lê Đình Chiến: Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong ứng phó với bão lũ, đặc biệt là các cơn bão lớn như Noru trước đây. Nguyên tắc xuyên suốt là “4 tại chỗ”.

Trước khi bão đổ bộ, 100% lực lượng được huy động, chia thành các nhóm nhỏ chốt trực tại những vị trí xung yếu như Tam Kỳ, Sông Tranh… để đảm bảo khi giao thông bị chia cắt, vẫn có lực lượng xử lý sự cố ngay tại chỗ.

Ban lãnh đạo cũng trực tiếp bám địa bàn, phân công trực chiến tại các khu vực trọng điểm như Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi tùy theo diễn biến của bão. Thực tế, trong các đợt thiên tai lớn, lãnh đạo cấp trên cũng trực tiếp có mặt cùng anh em xử lý sự cố xuyên đêm.

Về dài hạn, theo Quy hoạch điện VIII, miền Trung tiếp tục đóng vai trò trung chuyển điện năng giữa các vùng. Nhiều dự án lớn đang và sẽ được triển khai như các trạm 500kV tại Quảng Trị, Lao Bảo, cùng các trung tâm nguồn điện lớn tại Quảng Trạch.

Đặc biệt, ngành điện đang nghiên cứu phát triển các tuyến truyền tải một chiều (HVDC) từ miền Trung ra miền Bắc nhằm tăng năng lực truyền tải và đảm bảo ổn định hệ thống. Song song đó là việc nâng cấp các trạm trọng điểm như trạm 500kV Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu phụ tải trong tương lai.

*PV: Trước yêu cầu tăng cường tiết kiệm năng lượng theo chỉ đạo mới của Chính phủ tại Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026, đơn vị đã triển khai các giải pháp cụ thể như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Đình Chiến: Chúng tôi xác định tiết kiệm năng lượng không chỉ là yêu cầu mà còn là trách nhiệm trong vận hành hệ thống.

Hiện nay, tất cả các trạm biến áp của PTC2 đều đã sử dụng điện mặt trời tự dùng nhằm giảm điện năng tiêu thụ. Đồng thời, đơn vị cũng từng bước thay thế các thiết bị cũ bằng thiết bị hiệu suất cao, giúp giảm tổn thất kỹ thuật đáng kể.

Chúng tôi cũng áp dụng các công nghệ hiện đại như thiết bị soi phát nhiệt để phát hiện sớm các điểm tiếp xúc kém trên đường dây, từ đó hạn chế tổn thất và ngăn ngừa sự cố.

Một điểm đáng chú ý là PTC2 đang đi đầu trong ứng dụng công nghệ số. 100% các đội quản lý đường dây đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để kiểm tra lưới điện. Các UAV này bay tự động theo tọa độ lập trình sẵn, tích hợp camera nhiệt để phát hiện bất thường mà mắt thường không thể quan sát.

Ngoài ra, công nghệ LiDAR cũng được ứng dụng để quét toàn bộ hành lang tuyến, phát hiện chính xác các vi phạm khoảng cách an toàn. Hiện chúng tôi đang phối hợp với các đối tác công nghệ trong nước để phát triển hệ thống AI nhằm tự động nhận diện khiếm khuyết từ dữ liệu hình ảnh UAV, dự kiến sẽ hoàn thiện trong năm nay.

*PV: Xin cảm ơn ông!