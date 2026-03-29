Chứng khoán tuần mới 30/3 - 3/4: Quán tính tăng còn, song áp lực từ vĩ mô và địa chính trị vẫn hiện hữu

Tùng Linh

17:44 | 29/03/2026
Thị trường chứng khoán đã hồi phục trở lại trong tuần qua. Tuy vậy, theo các chuyên gia, câu chuyện áp lực tỷ giá và thanh khoản hệ thống ngân hàng cùng sự bất định tại điểm nóng xung đột có thể vẫn là các yếu tố tác động đến thị trường.
Hồi phục sau nhịp giảm sâu

Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh ba tuần gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự cải thiện đáng chú ý trong tuần giao dịch 23/3 - 27/3. Tuần hồi phục diễn ra trong bối cảnh các yếu tố bất định từ bên ngoài, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, vẫn tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.672,8 điểm, tăng 1,52% so với tuần trước, qua đó chấm dứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp. HNX-Index tăng 1,35% lên 252,36 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,47%, lên 124,32 điểm. Nhịp tăng này giúp thị trường Việt Nam nằm trong nhóm các thị trường tăng điểm tích cực trên toàn cầu trong tuần qua.

Chứng khoán Việt Nam hồi phục sau nhiều tuần điều chỉnh - Nguồn: Trading View

Thị trường khởi đầu với áp lực bán lớn khi VN-Index có thời điểm đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.650 điểm, tương ứng đường MA200. Tuy nhiên, khi lùi sâu về vùng 1.580 - 1.600 điểm, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện rõ rệt, giúp chỉ số dần cân bằng và hồi phục trong các phiên cuối tuần. Theo đánh giá của VCBS, việc kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.585 điểm là tín hiệu kỹ thuật tích cực, tạo nền tảng cho nhịp hồi phục ngắn hạn.

Cùng đó, thanh khoản thị trường chưa có sự bứt phá mạnh nhưng đã cải thiện trong các phiên tăng điểm cuối tuần. Dòng tiền đang quay trở lại, dù vẫn mang tính chọn lọc cao thay vì lan tỏa diện rộng.

Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nối dài chuỗi tuần bán ròng. Tuy vậy, điểm sáng là áp lực bán ròng đã giảm đáng kể tuần này. Trong tuần từ 23/3–27/3, khối ngoại bán ròng khoảng 2.568,8 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 7.700 tỷ đồng của tuần trước đó. Dòng vốn ngoại có xu hướng giải ngân vào một số cổ phiếu tài chính như VIX, ACB, CTG, VCI.. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng mạnh.

Khối ngoại thu hẹp giá trị bán ròng - Nguồn: Chứng khoán Kiến Thiết

Sức ép từ vĩ mô và địa chính trị vẫn hiện hữu

Với phiên giao dịch khá tích cực trong phiên cuối tuần, chuyên gia từ Chứng khoán CSI cho rằng, VN-Index đóng cửa trong sắc xanh sau 3 tuần giảm điểm liên tiếp trước đó cũng phần nào cho thấy áp lực bán đã chững lại.

"Chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ tích lũy và đi lên sau tuần hồi phục vừa qua nên ưu tiên vị thế căn mua mới, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu. Điểm mua tiếp tục chọn lựa lợi điểm thị trường rung lắc để vị thế được an toàn", phía CSI kỳ vọng VN-Index sẽ tăng lên mốc kháng cự 1.765 điểm trong các tuần tới.

Chuyên gia từ Chứng khoán TPS kỳ vọng VN-Index có thể tiếp tục duy trì quán tính tăng trong phiên tới, với mục tiêu VN-Index có thể hướng đến vùng kháng cự quanh 1.740 điểm. Chứng khoán SHS cũng đánh giá thị trường đã phục hồi tốt trở lại trước những thông tin Mỹ tạm dừng tấn công và tiến hành đàm phán.

Với việc VN-Index ngắt mạch suy giảm ngắn hạn và phục hồi, các câu chuyện mà nhà đầu tư nên lưu ý thời gian tới được còn là kết quả kinh doanh quý I/2026 kỳ vọng được hé lộ sớm tại nhiều đại hội đồng cổ đông và thông tin đánh giá giữa kỳ nâng hạng của FTSE được công bố trong đầu tháng 4/2026. Câu chuyện nâng hạng thị trường tiếp tục là điểm tựa quan trọng về mặt kỳ vọng. Theo lộ trình, kết quả chính thức dự kiến ​​được công bố vào ngày 7/4, tạo cơ sở cho các bước tiếp theo trong quá trình đánh giá và nâng cấp thị trường.

Thông tin từ thị tường toàn cầu tuần tới vẫn tập trung vào những ảnh hưởng của giá năng lượng đắt đỏ ở châu Âu cùng số liệu lạm phát đầu tiên của khu vực đồng Euro kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Tương tự, cả chỉ số PMI chính thức và PMI tổng quát của Trung Quốc sẽ được công bố trong đợt dữ liệu đầu tiên của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nước nhập khẩu năng lượng lớn nhất. Giới đầu tư tuần tới cũng tập trung sự quan tâm vào chính sách tiền tệ, biên bản các cuộc họp từ Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và Ngân hàng Trung Quốc (BoC) sẽ được công bố./.

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với nhiều doanh nghiệp do không tuân thủ quy định về công bố thông tin, đặc biệt liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.
(TBTCO) - Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, sau giai đoạn tăng trưởng tương đối ổn định, những xung lực mới xuất hiện trong tháng 3/2026 đang buộc nhà đầu tư phải điều chỉnh chiến lược theo hướng thận trọng hơn, trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng và khó lường.
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí do không tuân thủ quy định về công bố thông tin.
(TBTCO) - Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh. Nhà đầu tư gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm với khối lượng mở (OI) vượt 40.000 hợp đồng.
(TBTCO) - Cổ phiếu của "ông lớn" ngành thép Hòa Phát (HPG) là tâm điểm giải ngân của khối ngoại hôm nay. Phần lớn cổ phiếu trong top mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (27/3) ghi nhận tín hiệu tích cực khi lực cầu chủ động quay trở lại. Lực cầu không chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ mà còn lan rộng sang bất động sản và nhiều nhóm ngành khác. Nhờ đó, VN-Index bật tăng mạnh hơn 28 điểm, xóa bỏ tín hiệu tiêu cực trước đó và mở ra kỳ vọng về nhịp hồi phục bền vững hơn.
(TBTCO) - Nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, mở rộng kinh doanh và củng cố nội lực tài chính, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh huy động vốn và cơ cấu lại danh mục đầu tư.
(TBTCO) - Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đây được đánh giá là thời điểm quan trọng để Việt Nam tăng tốc cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý và thúc đẩy chuyển đổi số. Chia sẻ với Thời báo Tài chính Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài kỳ vọng, những bước đi này sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế chất lượng cao trong giai đoạn tới.
