Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 hôm nay dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.800 - 7.950 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.200 - 5.300 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 316 - 320 USD/tấn; còn gạo Jasmine dao động ở mức 430 - 434 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan tiếp tục được giao dịch ở mức 372 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động trong khoảng 341 - 345 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm ở mức 347 - 351 USD/tấn; Gạo trắng 5% tấm của Pakistan đang được báo giá ở mức 346 - 350 USD/tấn.

Theo Nation Thailand, các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đang đối mặt với mức chi phí tăng từ 10 - 15% trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá dầu diesel leo thang, làm đội chi phí từ khâu thu hoạch đến vận chuyển, cùng với giá vật tư như bao bì tăng mạnh. Ngược lại, nguồn cung dồi dào từ Ấn Độ với lượng tồn kho lớn tiếp tục đóng vai trò “neo giá”, kìm hãm đà tăng của thị trường gạo toàn cầu./.