Thị trường

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

06:44 | 30/03/2026
Giá lúa gạo hôm nay (30/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trong khi đó, giá gạo thế giới chịu tác động trái chiều khi chi phí xuất khẩu của Thái Lan tăng 10 - 15% do căng thẳng Trung Đông, còn nguồn cung dồi dào từ Ấn Độ tiếp tục “neo giá”, kìm hãm đà tăng.
aa
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 hôm nay dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.800 - 7.950 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.200 - 5.300 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 316 - 320 USD/tấn; còn gạo Jasmine dao động ở mức 430 - 434 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan tiếp tục được giao dịch ở mức 372 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động trong khoảng 341 - 345 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm ở mức 347 - 351 USD/tấn; Gạo trắng 5% tấm của Pakistan đang được báo giá ở mức 346 - 350 USD/tấn.

Theo Nation Thailand, các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đang đối mặt với mức chi phí tăng từ 10 - 15% trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá dầu diesel leo thang, làm đội chi phí từ khâu thu hoạch đến vận chuyển, cùng với giá vật tư như bao bì tăng mạnh. Ngược lại, nguồn cung dồi dào từ Ấn Độ với lượng tồn kho lớn tiếp tục đóng vai trò “neo giá”, kìm hãm đà tăng của thị trường gạo toàn cầu./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Giữ vững "trục xương sống" truyền tải điện miền Trung mùa cao điểm

(TBTCO) - Miền Trung giữ vai trò then chốt trong truyền tải điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn cung biến động. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Chiến - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cho biết, PTC2 đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục trong mùa khô và ứng phó với các rủi ro thiên tai.
Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao

Thị trường lúa mì ghi nhận đà tăng giá rõ nét, với các hợp đồng kỳ hạn đồng loạt đi lên, tiến sát vùng giá cao nhất từ đầu niên vụ 2025 - 2026. Trái lại, hoạt động xuất khẩu tại các trung tâm giao dịch gạo hàng đầu châu Á như Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan đồng loạt chững lại, kéo theo sự sụt giảm về giá.
Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hè 2026 quy mô lớn, kích cầu du lịch và tiêu dùng

(TBTCO) - Theo kế hoạch, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026 sẽ diễn ra cao điểm từ ngày 10/4 đến 5/5/2026 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đồng thời có thể kéo dài đến hết tháng 5 để phục vụ nhu cầu mua sắm và tham quan của người dân và du khách.
Ngày 29/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/3) quay đầu giảm trong bối cảnh môi trường lãi suất cao tại Mỹ và đà tăng của đồng USD khiến nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng đối với kim loại quý này.
Ngày 29/3: Giá cao su thế giới phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (29/3) đồng loạt tăng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,1%, tại Nhật Bản tăng 1,11%, tại Trung Quốc tăng 0,3% và tại Singapore tăng 0,7%.
Ngày 29/3: Giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng, lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (29/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá yếu. Trong khi giá lúa tươi ở nhiều địa phương giữ mức ổn định, một số mặt hàng gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng nhẹ.
Doanh nghiệp "gồng mình" giữ giá, đồng hành cùng nông dân vượt sóng chi phí

(TBTCO) - Trước áp lực chi phí đầu vào tăng mạnh do biến động toàn cầu, đặc biệt từ xung đột Trung Đông, nhiều doanh nghiệp trong chuỗi nông nghiệp đang nỗ lực "ghìm giá", chia sẻ khó khăn với nông dân và người tiêu dùng. Từ đó, góp phần giữ vững sản xuất và sức cạnh tranh của nông sản Việt.
Ngày 28/3: Giá cao su tăng mạnh trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á

Giá cao su hôm nay (28/3) tăng mạnh trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á. Đặc biệt, giá cao su Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp, nhờ đồng Yên yếu và giá cao su vật chất tại Thái Lan đi lên.
