Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp đà giảm tại một số địa phương. Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ cùng giảm giá thu mua 1.000 đồng/kg, xuống mức 62.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, các địa phương Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch heo hơi ở mức 63.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Điện Biên và Sơn La tiếp tục duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Giá heo Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi xuống tại một số tỉnh. Cụ thể, giá heo tại Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Heo hơi ở Thanh Hóa cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện còn 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa tiếp tục đi ngang ở mức 65.000 đồng/kg. Đắk Lắk giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không biến động. Cụ thể, các địa phương Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM và Vĩnh Long tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 69.000 đồng/kg. Cần Thơ duy trì mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang và Cà Mau giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, với mức thấp nhất ghi nhận 61.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền Trung. Trong khi đó, miền Nam vẫn là khu vực có mặt bằng giá cao nhất cả nước, duy trì mức 69.000 đồng/kg tại nhiều địa phương./.