Thị trường

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

06:45 | 30/03/2026
Giá tiêu hôm nay (30/3) biến động trái chiều nhưng tính chung cả tuần vẫn tăng mạnh, vượt mốc 140.000 đồng/kg, phản ánh xu hướng tích cực của thị trường. Trong khi đó, Giá cà phê đi ngang ở mức 92.300 đồng/kg sau hai phiên giảm liên tiếp. Thị trường tạm chững khi cung - cầu cân bằng và giá thế giới giằng co.
Giá tiêu hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá tiêu duy trì mặt bằng cao

Khảo sát trong sáng 30/3 cho thấy, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động trong khoảng 139.000 - 140.500 đồng/kg. So với ngày hôm trước, thị trường ghi nhận diễn biến trái chiều khi một số địa phương giảm nhẹ, trong khi nhiều nơi vẫn giữ đà tăng.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu điều chỉnh giảm nhẹ 500 đồng/kg, xuống quanh mức 140.500 đồng/kg. Ngược lại, tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu được các đại lý điều chỉnh tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt khoảng 139.500 đồng/kg và 139.000 đồng/kg.

Dù biến động trong ngày không quá lớn, nhưng xét trong cả tuần, thị trường nội địa vẫn ghi nhận mức tăng mạnh từ 4.000 - 4.500 đồng/kg so với tuần trước. Đắk Lắk và Đắk Nông là hai địa phương có mức tăng cao nhất, đưa giá thu mua lên ngưỡng 140.500 đồng/kg, cao nhất trên thị trường hiện nay.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tuần qua cũng ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều quốc gia sản xuất chủ chốt. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Malaysia ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên tới 200 USD/tấn, đạt 9.300 USD/tấn. Đây hiện là mức giá cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn.

Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 tăng 50 USD/tấn, lên mức 6.100 USD/tấn. Trong khi đó, Indonesia ghi nhận mức tăng nhẹ 11 USD/tấn, lên 6.994 USD/tấn.

Riêng tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì ổn định trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, thị trường cũng ghi nhận xu hướng tích cực. Giá tiêu trắng Muntok Indonesia tăng 14 USD/tấn, đạt 9.274 USD/tấn, trong khi Malaysia tăng mạnh 100 USD/tấn, lên 12.200 USD/tấn, mức cao nhất hiện nay. Việt Nam tiếp tục giữ giá ổn định ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá cà phê ở mức 92.300 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay đi ngang ở mức 92.300 đồng/kg. Ảnh minh họa

Sau hai phiên giảm liên tiếp, giá cà phê hôm nay đi ngang ở mức 92.300 đồng/kg. Thị trường tạm chững khi cung - cầu cân bằng và giá thế giới giằng co.

Cụ thể, tại Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai giá cà phê hôm nay cùng ở mức 92.300 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, ở mức 91.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trong tuần qua tiếp tục xu hướng giảm trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Tobusta hợp đồng giao tháng 5/2026 đóng cửa ở mức 3.593 USD/tấn, giảm 1,9% so với tuần trước. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng giảm 1,5%, xuống còn 3.516 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm mạnh hơn, với hợp đồng tháng 5/2026 giảm 2,6%, còn 301,7 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 2,1%, xuống mức 295,9 US cent/pound.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước triển vọng nguồn cung toàn cầu đang dần cải thiện, đặc biệt là từ Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Một trong những yếu tố quan trọng khiến giá cà phê giảm trong tuần qua là sự dịch chuyển nguồn cung trên thị trường quốc tế./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Giá vàng hôm nay ngày 30/3: Giá vàng trong nước duy trì quanh ngưỡng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng

Ngày 30/3: Giá bạc trong nước và thế giới hồi phục tăng

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/3: Giá cao su butadien trên sàn SHFE ở vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

(TBTCO) - Miền Trung giữ vai trò then chốt trong truyền tải điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn cung biến động. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Chiến - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cho biết, PTC2 đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục trong mùa khô và ứng phó với các rủi ro thiên tai.
Thị trường lúa mì ghi nhận đà tăng giá rõ nét, với các hợp đồng kỳ hạn đồng loạt đi lên, tiến sát vùng giá cao nhất từ đầu niên vụ 2025 - 2026. Trái lại, hoạt động xuất khẩu tại các trung tâm giao dịch gạo hàng đầu châu Á như Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan đồng loạt chững lại, kéo theo sự sụt giảm về giá.
(TBTCO) - Theo kế hoạch, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026 sẽ diễn ra cao điểm từ ngày 10/4 đến 5/5/2026 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đồng thời có thể kéo dài đến hết tháng 5 để phục vụ nhu cầu mua sắm và tham quan của người dân và du khách.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/3) quay đầu giảm trong bối cảnh môi trường lãi suất cao tại Mỹ và đà tăng của đồng USD khiến nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng đối với kim loại quý này.
Giá cao su thế giới hôm nay (29/3) đồng loạt tăng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,1%, tại Nhật Bản tăng 1,11%, tại Trung Quốc tăng 0,3% và tại Singapore tăng 0,7%.
Giá lúa gạo hôm nay (29/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá yếu. Trong khi giá lúa tươi ở nhiều địa phương giữ mức ổn định, một số mặt hàng gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng nhẹ.
(TBTCO) - Trước áp lực chi phí đầu vào tăng mạnh do biến động toàn cầu, đặc biệt từ xung đột Trung Đông, nhiều doanh nghiệp trong chuỗi nông nghiệp đang nỗ lực “ghìm giá”, chia sẻ khó khăn với nông dân và người tiêu dùng. Từ đó, góp phần giữ vững sản xuất và sức cạnh tranh của nông sản Việt.
Giá cao su hôm nay (28/3) tăng mạnh trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á. Đặc biệt, giá cao su Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp, nhờ đồng Yên yếu và giá cao su vật chất tại Thái Lan đi lên.
