Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Giá tiêu hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá tiêu duy trì mặt bằng cao

Khảo sát trong sáng 30/3 cho thấy, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động trong khoảng 139.000 - 140.500 đồng/kg. So với ngày hôm trước, thị trường ghi nhận diễn biến trái chiều khi một số địa phương giảm nhẹ, trong khi nhiều nơi vẫn giữ đà tăng.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu điều chỉnh giảm nhẹ 500 đồng/kg, xuống quanh mức 140.500 đồng/kg. Ngược lại, tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu được các đại lý điều chỉnh tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt khoảng 139.500 đồng/kg và 139.000 đồng/kg.

Dù biến động trong ngày không quá lớn, nhưng xét trong cả tuần, thị trường nội địa vẫn ghi nhận mức tăng mạnh từ 4.000 - 4.500 đồng/kg so với tuần trước. Đắk Lắk và Đắk Nông là hai địa phương có mức tăng cao nhất, đưa giá thu mua lên ngưỡng 140.500 đồng/kg, cao nhất trên thị trường hiện nay.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tuần qua cũng ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều quốc gia sản xuất chủ chốt. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Malaysia ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên tới 200 USD/tấn, đạt 9.300 USD/tấn. Đây hiện là mức giá cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn.

Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 tăng 50 USD/tấn, lên mức 6.100 USD/tấn. Trong khi đó, Indonesia ghi nhận mức tăng nhẹ 11 USD/tấn, lên 6.994 USD/tấn.

Riêng tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì ổn định trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, thị trường cũng ghi nhận xu hướng tích cực. Giá tiêu trắng Muntok Indonesia tăng 14 USD/tấn, đạt 9.274 USD/tấn, trong khi Malaysia tăng mạnh 100 USD/tấn, lên 12.200 USD/tấn, mức cao nhất hiện nay. Việt Nam tiếp tục giữ giá ổn định ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá cà phê ở mức 92.300 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay đi ngang ở mức 92.300 đồng/kg. Ảnh minh họa

Sau hai phiên giảm liên tiếp, giá cà phê hôm nay đi ngang ở mức 92.300 đồng/kg. Thị trường tạm chững khi cung - cầu cân bằng và giá thế giới giằng co.

Cụ thể, tại Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai giá cà phê hôm nay cùng ở mức 92.300 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, ở mức 91.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trong tuần qua tiếp tục xu hướng giảm trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Tobusta hợp đồng giao tháng 5/2026 đóng cửa ở mức 3.593 USD/tấn, giảm 1,9% so với tuần trước. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng giảm 1,5%, xuống còn 3.516 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm mạnh hơn, với hợp đồng tháng 5/2026 giảm 2,6%, còn 301,7 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 2,1%, xuống mức 295,9 US cent/pound.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước triển vọng nguồn cung toàn cầu đang dần cải thiện, đặc biệt là từ Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Một trong những yếu tố quan trọng khiến giá cà phê giảm trong tuần qua là sự dịch chuyển nguồn cung trên thị trường quốc tế./.