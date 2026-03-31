Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Bộ Tài chính cho biết, tại Luật Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 109/2025/QH15 quy định thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm 3 loại: Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế; Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế và thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác, Luật Thuế TNCN số 109/2025/QH15 đã kế thừa phương pháp nộp thuế hiện hành là xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 20% theo từng lần chuyển nhượng (thu nhập tính thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ đi giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan), đồng thời, bổ sung quy định trường hợp không xác định được giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng vốn thì thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán nhân với thuế suất 2% (áp dụng thống nhất cho cả cá nhân cư trú và không cư trú).

Theo Ban soạn thảo, quy định chi tiết nội dung này tại dự thảo Nghị định cơ bản giữ như quy định hiện hành (thu nhập từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức khác), đồng thời bổ sung đối tượng là thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của công ty không phải là công ty đại chúng, chuyển nhượng cổ phần của tổ chức không phải là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Ảnh minh họa

Đối với chứng khoán là cổ phần của công ty không phải là công ty đại chúng và cổ phần của tổ chức không phải là tổ chức niêm yết, đã đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán, thì các giao dịch chuyển nhượng các cổ phần này được thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng giữa các cá nhân, diễn ra không thường xuyên, liên tục, có bản chất tương tự như đối với các hoạt động chuyển nhượng vốn khác. Theo đó, áp dụng phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và xác định bằng thu nhập tính thuế (giá bán - giá mua và chi phí liên quan) nhân với thuế suất 20% theo từng lần chuyển nhượng (trường hợp giá bán thấp hơn giá mua, cá nhân không phải nộp thuế); trường hợp không xác định được giá mua và các chi phí liên quan, thì xác định bằng giá bán nhân với thuế suất 2% (áp dụng thống nhất cho cá nhân cư trú và không cư trú).

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thực hiện nộp thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần như quy định hiện hành. Về đối tượng, quy định cụ thể thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; chuyển nhượng trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Đối với chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán thì giá chuyển nhượng là rõ ràng, minh bạch và việc chuyển nhượng được thực hiện thường xuyên, tần suất liên tục (theo quy định của pháp luật về chứng khoán (khoản 1 Điều 42, khoản 1 Điều 61 ) thì áp dụng mức thuế suất 0,1% trên doanh thu/giá chuyển nhượng từng lần giao dịch.

Quy định nêu trên nhằm thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch chứng khoán, trong đó đảm bảo tiêu chuẩn về sự minh bạch, công khai, nhà đầu tư được giám sát, kiểm soát chất lượng của chứng khoán đầu tư. Qua đó, thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, lành mạnh, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế theo chủ trương, định hướng đề ra. Quy định này cũng đảm bảo tính thống nhất với quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ)./.