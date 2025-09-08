Giữ nguyên quy định thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

(TBTCO) - Tại dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất vẫn giữ quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Đồng thời, Bộ Tài chính bỏ đề xuất áp mức thuế 20% đối với lãi chuyển nhượng chứng khoán.

Bỏ đề xuất áp mức thuế 20% đối với lãi chuyển nhượng chứng khoán

Trong dự thảo mới nhất dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã chốt phương án đề xuất mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán.

Cụ thể, tại Điều 22 quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, Bộ Tài chính đề xuất thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 20% theo từng lần phát sinh chuyển nhượng, không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài. Trong đó, thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ (-) giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn tại tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Đồng thời Bộ Tài chính đề xuất trường hợp không xác định giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng vốn thì thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá chuyển nhượng phần vốn tại tổ chức, cá nhân Việt Nam nhân (x) với thuế suất 2%.

Còn đối với thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%.

Như vậy, so với bản dự thảo cũ, Bộ Tài chính đã rút lại đề xuất áp mức thuế 20% đối với thu nhập chịu thuế khi chuyển nhượng chứng khoán.

Ở các nước hầu hết các loại thu nhập từ vốn đều phải nộp thuế

Bộ Tài chính cho biết, ở một số nước, hầu hết các loại thu nhập từ vốn đều phải nộp thuế. Tuy nhiên cách thức và phương thức thu thuế của các nước cũng rất khác nhau.

Tại tờ trình trình Chính phủ về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính cho biết, tại Indonesia áp dụng mức thuế khấu trừ tại nguồn 0,1% đối với doanh thu từ chuyển nhượng cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, đối với người sáng lập, sẽ phải chịu thêm thuế 0,5% đối với giá trị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, bất kể cổ phiếu phát hành để nắm giữ hay bán.

Bộ Tài chính cho biết, có quốc gia thu theo tỷ lệ phần trăm trên giá chuyển nhượng, có quốc gia thu theo thu nhập có được từ hoạt động chuyển nhượng, có quốc gia áp dụng chính sách thuế khác giữa chứng khoán niêm yết và chứng khoán chưa niêm yết...

Philippines thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán niêm yết là 0,6% giá trị giao dịch; thu từ bán chứng khoán chưa niêm yết bị đánh thuế ở mức thuế suất 15%.

Nhật Bản thu nhập thu được từ việc bán một số chứng khoán cụ thể (bao gồm cổ phiếu/vốn chủ sở hữu trong công ty, trái phiếu chứng quyền,...) được đánh thuế tách biệt với các nguồn thu nhập khác với tỷ lệ cố định là 20,315% (tức là thuế quốc gia 15,315% và thuế cư dân địa phương 5%).

Trung Quốc áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán không niêm yết, xác định bằng doanh thu trừ đi chi phí liên quan.

Tại Thái Lan, các loại thu nhập từ vốn đều phải chịu thuế như thu nhập thông thường trừ một số loại thu nhập như: (i) vốn thu được từ việc bán cổ phiếu của một công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan; (ii) thu nhập từ việc bán các trái phiếu, tín phiếu hoặc công cụ nợ không chịu lãi suất do một tổ chức doanh nghiệp phát hành, trừ trường hợp trái phiếu hoặc công cụ nợ được bán lần đầu tiên với giá thấp hơn giá mua lại của chúng cho một cá nhân; (iii) thu nhập từ việc bán chứng khoán niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán ở các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và được giao dịch thông qua ASEAN Link, không bao gồm chứng khoán dưới dạng tín phiếu kho bạc, trái phiếu, tín phiếu hoặc giấy nợ; (iv) lợi tức vốn và thu nhập đầu tư từ các nguồn bên ngoài Thái Lan không bị đánh thuế./.