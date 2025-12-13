Ngày 13/12: Giá heo đồng loạt tăng trên cả nước

Tiếp nối đà tăng của phiên trước, sáng nay, giá heo trên cả ba miền đồng loạt tăng thêm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg. Trong đó, đặc biệt sôi động tại thị trường miền Bắc.

Sáng 13/12 giá heo thị trường miền Bắc nhiều nơi lên mốc 62.000 đồng/kg.

Khảo sát sáng 13/12 cho thấy, thị trường miền Bắc giá heo bật tăng mạnh, nhiều nơi lên mốc giá 62.000 đồng/kg.

Ngoại trừ Lào Cai và Sơn La giữ nguyên mức 60.000 đồng/kg, các địa phương còn lại đều tăng 1.000–2.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, mức 62.000 đồng/kg đã được ghi nhận tại hàng loạt tỉnh gồm Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Phú Thọ. Như vậy, khu vực miền Bắc đang giao dịch trong khoảng 60.000 – 62.000 đồng/kg, trở thành vùng có mức giá trung bình cao nhất cả nước trong sáng nay.

Giá heo hơi tại miền Trung – Tây Nguyên sáng nay cũng điều chỉnh theo xu hướng tăng chung của cả nước. Ngoại trừ Lâm Đồng duy trì giá cũ, tất cả địa phương còn lại đều tăng 1.000–2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Hiện giá thu mua phổ biến trong vùng dao động từ 60.000 – 62.000 đồng/kg.

Thanh Hóa tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 62.000 đồng/kg, theo sau là Nghệ An với 61.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên đang duy trì mức 60.000 đồng/kg sau đợt điều chỉnh nhẹ sáng nay.

Thị trường miền Nam sáng 13/12 cũng chứng kiến đà tăng tại tất cả các tỉnh thành, tuy nhiên mặt bằng giá vẫn thấp hơn so với hai miền còn lại. Heo hơi khu vực này hiện được thu mua trong khoảng 58.000 – 62.000 đồng/kg.

Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh duy trì mức giá cao nhất khu vực với 60.000–62.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp và Vĩnh Long giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ giữ mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau là địa phương có mức giá thấp nhất sáng nay cũng điều chỉnh tăng nhưng vẫn ở vùng dưới 60.000 đồng/kg./.