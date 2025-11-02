Ngày 2/11: Giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại Lâm Đồng

Sáng nay, giá heo hơi hầu như lặng sóng trên thị trường cả nước, duy có tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg tại tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 2/11, giá heo hơi tại Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, sáng 2/11, giá heo hơi không có nhiều biến động. Hiện dao động ở mức 52.000 – 54.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Quảng Ninh và Bắc Ninh hiện giao dịch lần lượt ở mức 52.000 và 53.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá thu mua tại Bắc Ninh và Hà Nội tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên ổn định ở mức 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên tiếp tục thu mua quanh 52.000 đồng/kg.

Tại miền Trung – Tây NTguyên, giá heo hơi sáng nay không biến động tại các địa phương. Hiện dao động trong khoảng 49.000 – 53.000 đồng/kg.

Theo đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai hiện cùng giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An giữ nguyên mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì 52.000 đồng/kg; Đắk Lắk ổn định ở mức 50.000 đồng/kg, còn Khánh Hòa không đổi ở mức 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, ổn định quanh mức 50.000 – 53.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, thương lái tại Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang hiện đang thu mua heo hơi ở mức 52.000 đồng/kg; Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức giá 51.000 đồng/kg. Riêng Cà Mau vẫn dẫn đầu khu vực với mức 53.000 đồng/kg./.