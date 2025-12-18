Chứng khoán phái sinh ngày 18/12: Sắc xanh thắng thế trong phiên đáo hạn, giao dịch chuyển trục sang kỳ hạn mới

(TBTCO) - Hợp đồng tương lai 41I1G1000 tiếp tục đón thêm dòng tiền mới khi trở thành hợp đồng giao dịch chính. Đáng chú ý, chênh lệch dương xuất hiện ở cả hai hợp đồng VN30 và VN100 đáo hạn tháng 1/2026.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng VN30F1512 chính thức đáo hạn trong phiên 18/12 tại mức 1.899,1 điểm, tăng nhẹ 0,03% so với phiên liền trước. Sau ngày đáo hạn, dòng tiền trên thị trường đã nhanh chóng dịch chuyển sang kỳ hạn mới khi hợp đồng 41I1G1000 trở thành sản phẩm được giao dịch chính với thời gian đáo hạn gần nhất (tháng 1/2026).

Đáng chú ý, hợp đồng 41I1G1000 ghi nhận mức chênh lệch dương 3,53 điểm so với chỉ số cơ sở VN30-Index, cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện so với các phiên trước. Trong khi đó, các kỳ hạn xa hơn như 41I1G3000 và 41I1G6000 vẫn giữ trạng thái chênh lệch âm. Mức chênh lệch âm dao động từ -0,77 điểm đến -3,97 điểm, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong trung dài hạn.

Thanh khoản trên kỳ hạn mới tăng mạnh khi tổng khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1G1000 tăng tới 152,8% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này đạt hơn 25.000 hợp đồng, gấp đôi phiên hôm qua. Theo chuyên gia từ SHS, các trader đang dịch chuyển sang kỳ hạn 41I1G1000, nhưng vẫn ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index đang ở ngưỡng gặp kháng cự mạnh.

Sắc xanh áp đảo trong phiên đáo hạn phái sinh cuối cùng của năm 2025

Mở cửa phiên hôm nay, VN30-Index giảm gần 10 điểm, khi tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) tiếp tục giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp. Áp lực điều chỉnh còn lan sang nhóm Vingroup, khiến chỉ số duy trì trạng thái suy yếu trong phần lớn thời gian phiên sáng. Một số cổ phiếu ngân hàng như HDB, VCB và VPB tăng tích cực đã hỗ trợ đáng kể chỉ số chung.

Tiếp đó, sang phiên chiều, cổ phiếu ngành hàng không VJC bật tăng gần 5%, giúp VN30-Index thu hẹp đáng kể đà giảm. VN30-Index đóng cửa tại 1.903,47 điểm, giảm 5,52 điểm, với độ rộng tương đối cân bằng khi ghi nhận 16 mã tăng, 9 mã giảm và 5 mã đứng giá tham chiếu.