Đà tăng lợi nhuận trở lại dẫn dắt kỳ vọng thị trường năm 2026

(TBTCO) - Bức tranh lợi nhuận năm 2025 cho thấy sự cải thiện trên diện rộng, qua đó tạo nền tảng cho các kịch bản tích cực của thị trường trong năm 2026, dù chất lượng tăng trưởng và mức độ phân hóa giữa các ngành tiếp tục là yếu tố cần theo dõi.

Theo phân tích của Chứng khoán An Bình, năm 2025 đánh dấu sự trở lại của xu hướng tăng trưởng lợi nhuận ổn định trên toàn thị trường sau giai đoạn phục hồi từ nền thấp. Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trong quý III/2025 tăng mạnh 41,8% so với cùng kỳ năm trước, nối tiếp đà khởi động tích cực từ quý I với mức tăng 12% và tăng tốc rõ rệt trong quý II khi đạt 34,6%.

Xét theo cơ cấu đóng góp, tăng trưởng chung tiếp tục được dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm ngành phi tài chính với mức tăng 50,4% so với cùng kỳ, trong khi nhóm tài chính ghi nhận mức tăng thấp hơn, khoảng 34,1%. Riêng ngành ngân hàng vẫn duy trì được xu hướng tăng trưởng lợi nhuận theo năm, đạt 24,9% trong quý III/2025, tuy nhiên đã có dấu hiệu chững lại so với quý trước khi giảm nhẹ 1,6% theo quý.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý III phần lớn đến từ các khoản thu nhập tài chính mang tính bất thường như bán tài sản, lãi tỷ giá và hoàn nhập dự phòng, thay vì từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Lợi nhuận lõi toàn thị trường chỉ tăng 16,7% so với cùng kỳ, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp tốc độ tăng trưởng giảm dần kể từ đỉnh thiết lập vào quý IV/2024.

Xu hướng này gắn liền với việc biên EBIT của nhóm phi tài chính bắt đầu thu hẹp sau năm quý cải thiện liên tiếp, trong khi doanh thu chỉ tăng nhẹ 8,6%. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng cũng mất dần động lực tăng trưởng khi tín dụng giảm tốc và NIM chịu áp lực co hẹp.

Trong nhóm phi tài chính, bức tranh lợi nhuận lõi thể hiện sự phân hóa rõ nét. Có 7 trên 16 ngành ghi nhận lợi nhuận lõi bứt phá trong quý III, nổi bật là dầu khí, bán lẻ, tài nguyên cơ bản và hóa chất.

Ngược lại, nhóm thực phẩm và đồ uống cho thấy diễn biến trái chiều khi lợi nhuận suy giảm ở các phân ngành như sữa và đường, giảm tốc ở chăn nuôi và thực phẩm, trong khi thủy sản và bia bắt đầu ghi nhận sự hồi phục. Một số ngành khác như viễn thông, hàng và dịch vụ công nghiệp, tiện ích chứng kiến đà hồi phục chậm lại, còn bất động sản cùng du lịch và giải trí tiếp tục đối mặt với sự suy giảm lợi nhuận lõi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 29,1% so với cùng kỳ, với phần lớn các ngành đã hoàn thành trên 85% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tuy nhiên, ngân hàng và bất động sản vẫn là hai ngành có mức độ hoàn thành thấp nhất, lần lượt đạt khoảng 74,6% và 52,5%.

Riêng trong quý III/2025, lợi nhuận lõi của nhóm phi tài chính giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ, chủ yếu do tác động tiêu cực từ ngành bất động sản với sự chi phối lớn của một số doanh nghiệp đầu ngành. Nếu loại trừ bất động sản, lợi nhuận lõi của các ngành phi tài chính còn lại vẫn tăng mạnh 29%, phản ánh sự phục hồi trên diện rộng ở nhiều lĩnh vực như xây dựng, thép, vật liệu xây dựng, hàng và dịch vụ công nghiệp, nhóm hàng tiêu dùng, dầu khí, phân bón và khai khoáng.

Trên cơ sở đó, ABS dự báo lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trong năm 2025 sẽ tăng khoảng 26,2% so với năm 2024, với động lực chính đến từ nhóm ngành phi tài chính, trong khi nhóm tài chính tăng trưởng chậm hơn. Sang năm 2026, lợi nhuận toàn thị trường được kỳ vọng tiếp tục hồi phục với mức tăng 21,6%, nhờ sự kết hợp giữa tăng trưởng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận khi điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn.

Về triển vọng thị trường, ABS cho rằng, VN-Index vẫn đang nằm trong xu hướng tăng điểm dài hạn nhiều năm, dù trong quá trình đó không tránh khỏi các nhịp điều chỉnh trung và ngắn hạn. Những nhịp điều chỉnh này được xem là cơ hội để nhà đầu tư sàng lọc và tích lũy cổ phiếu phù hợp với bối cảnh năm 2026.

Theo kịch bản thận trọng, VN-Index có thể vượt đỉnh năm 2025 và hướng tới vùng 1.940 điểm, trong khi kịch bản tích cực cho phép chỉ số tiến xa hơn lên các mốc 2.040, 2.084 và thậm chí 2.188 điểm, nhờ định giá được nâng lên cùng sự cải thiện kết quả kinh doanh, mặt bằng lãi suất thấp và dòng vốn ngoại quay trở lại sau khi thị trường được nâng hạng.