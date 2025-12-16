Hơn 22.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn thanh toán trong 2 tuần cuối năm 2025

(TBTCO) - Số liệu từ VBMA cho thấy, trong phần còn lại của năm 2025, hơn 22.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đến hạn thanh toán, trong bối cảnh phát hành mới duy trì ở mức thấp, doanh nghiệp đẩy mạnh mua lại trước hạn và áp lực đáo hạn tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản và ngân hàng.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 8/12 đến 12/12 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tuần qua ghi nhận 13 đợt phát hành mới với tổng giá trị đạt 8.997 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 539.333 tỷ đồng.

Trong đó, phát hành ra công chúng ghi nhận 29 đợt với tổng giá trị 50.763 tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng giá trị phát hành, trong khi phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với 452 đợt, tương ứng 488.570 tỷ đồng, chiếm 90,6%.

Song song với hoạt động phát hành, xu hướng doanh nghiệp chủ động mua lại trái phiếu trước hạn tiếp tục được duy trì. Riêng trong tháng 12, giá trị trái phiếu được mua lại đạt 3.149 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu mua lại trước hạn đạt 281.674 tỷ đồng, tăng 51,8% so với năm 2024. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về quy mô mua lại, chiếm khoảng 69% tổng giá trị, tương đương 194.236 tỷ đồng.

Đối với nghĩa vụ đáo hạn, trong phần còn lại của năm 2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn được ước tính khoảng 22.770 tỷ đồng. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 9.678 tỷ đồng, tương ứng 42,5% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn, tiếp theo là nhóm ngân hàng với 3.300 tỷ đồng, chiếm 14,5%.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ ghi nhận cải thiện. Trong kỳ báo cáo, giá trị giao dịch bình quân đạt 7.169 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 11% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 1,29 triệu tỷ đồng.