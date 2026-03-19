TP. Hồ Chí Minh chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học - công nghệ năm 2026, hướng tới thử nghiệm 6G

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đẩy mạnh đầu tư khoa học - công nghệ với ngân sách hơn 12.700 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời tăng tốc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và thí điểm công nghệ 6G nhằm giữ vững vị thế đầu tàu đổi mới sáng tạo của cả nước.

TP. Hồ Chí Minh vừa xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 với định hướng đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS), trong đó nổi bật là việc bố trí nguồn lực đầu tư quy mô lớn cho lĩnh vực này.

Cụ thể, Thành phố đã dành 12.705 tỷ đồng cho KHCN trong dự toán chi ngân sách năm 2026, tương đương 4,16% tổng chi. Đây được xem là bước đi thể hiện rõ cam kết tăng cường đầu tư cho KHCN nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Song song đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai đồng bộ nhiều chương trình, đề án quan trọng giai đoạn 2026–2030 như: Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KHCN; Chương trình phát triển kinh tế số; Kế hoạch triển khai Chiến lược công nghiệp bán dẫn; Đề án xây dựng các khu công nghệ thông tin tập trung; Kế hoạch phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; cùng với định hướng phát triển kinh tế tầm thấp đến năm 2045.

Trong lĩnh vực hạ tầng, thành phố đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu và an ninh mạng. Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu phủ sóng 5G đạt 95% dân số và 100% tại các khu đô thị lớn, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và trung tâm logistics. Đồng thời, thành phố cũng nghiên cứu và thí điểm công nghệ 6G tại một số khu vực.

Công tác chuyển đổi số trong quản lý nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và xây dựng chính quyền số toàn diện. Thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ số, công nghệ cao và nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về chỉ tiêu cụ thể, năm 2026 TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 15% GRDP và quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP. Đồng thời, tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào GRDP đạt 18%, trong khi năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp từ 60% trở lên vào tăng trưởng kinh tế.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh khoa học - công nghệ, thử nghiệm 6G trong năm 2026. Ảnh minh hoạ.

Thành phố cũng đặt mục tiêu chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt 2% GRDP, đồng thời xây dựng lộ trình đến năm 2030 làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, bán dẫn, công nghệ lượng tử và nano. Các công nghệ này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong quản lý đô thị, môi trường, y tế số, giáo dục thông minh và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu mỗi năm có 30 sản phẩm đổi mới sáng tạo được thương mại hóa, hỗ trợ 100 dự án từ ngân sách, tối thiểu 36% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và 13% doanh nghiệp vừa và nhỏ hợp tác R&D với viện, trường./.