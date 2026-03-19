(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 31.372 ô tô nguyên chiếc, tăng 27% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lượng xe từ Trung Quốc tăng tới 85,4%, phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ nét về nguồn cung.

Số liệu thống kê của Cục Hải quan cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2026, cả nước nhập khẩu 31.372 ô tô nguyên chiếc, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tổng trị giá đạt 746 triệu USD, tăng 39,3%, tương ứng tăng 210 triệu USD.

Hơn 31.000 ô tô nhập khẩu, nguồn cung Trung Quốc tăng gần gấp đôi. Ảnh: TL

Trong cơ cấu nhập khẩu, dòng xe dưới 9 chỗ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 19.746 chiếc, tăng 2,8% và chiếm tới 63% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu, cho thấy nhu cầu tiêu dùng xe cá nhân vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Xét theo thị trường, Indonesia tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 11.823 chiếc, tăng 24,3%. Đáng chú ý, Trung Quốc ghi nhận mức tăng đột biến với 10.047 chiếc, tăng tới 85,4% so với cùng kỳ, qua đó vươn lên thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Trong khi đó, nhập khẩu từ Thái Lan đạt 7.523 chiếc, giảm 9,9%, cho thấy dấu hiệu chững lại của một trong những thị trường cung cấp truyền thống.

Diễn biến trên cho thấy xu hướng đa dạng hóa nguồn cung ô tô nhập khẩu đang ngày càng rõ nét, trong đó sự gia tăng nhanh từ Trung Quốc là điểm đáng chú ý. Đồng thời, mức tăng cao về trị giá cũng phản ánh xu hướng gia tăng nhập khẩu các dòng xe có giá trị cao hơn trong thời gian gần đây./.