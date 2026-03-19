Nhiều địa phương công bố kết quả bầu cử

Tính đến ngày 19/3, một số địa phương trên cả nước đã ban hành nghị quyết và tổ chức hội nghị báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy ban Bầu cử TP. Hải Phòng vừa cho biết đã ban hành nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hải Phòng đã diễn ra thành công, dân chủ với tỷ lệ cử tri tham gia cao.

Theo đó, có 85 người trúng cử đại biểu HĐND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031, đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Trong số đó, 74 người có tỷ lệ phiếu đạt trên 90%, có 3 người có tỷ lệ phiếu bầu trên 99%, người cao nhất là 99,88%.

Hưng Yên: Cử tri đã bầu đủ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chiều 18/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị thống nhất báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên, cử tri đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong số 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 6 đơn vị bầu cử trên địa bàn.

Đối với kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, cử tri đã bầu đủ 85 đại biểu trong số 138 người ứng cử. Đối với kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, cử tri đã bầu 2.244 đại biểu trong số 3.745 người ứng cử.

Nghệ An: Bầu đủ 100% số lượng đại biểu HĐND tỉnh

Thông tin từ hội nghị thông báo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của tỉnh Nghệ An cho thấy, Nghệ An đã bầu đủ 85/85 đại biểu HĐND tỉnh, đạt 100%; bầu 2.910/2.911 đại biểu HĐND cấp xã, đạt 99,96%.

Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt bình quân 99,86%. Toàn tỉnh có 2.911 khu vực bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu; trong đó, 83/130 xã, phường có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm do không đạt tỷ lệ cử tri tham gia theo quy định.

Quảng Trị: 62 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 18/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh đạt 99,88%. Trong đó, có 52/78 xã, phường, đặc khu có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 100%.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong số 104 người ứng cử, có 62 đại biểu trúng cử; đại biểu trúng cử có số phiếu bầu cao nhất đạt tỷ lệ hơn 98%.

Huế: Công bố danh sách 53 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố

Theo Biên bản tổng kết cuộc bầu cử và Nghị quyết của Ủy ban Bầu cử TP. Huế, cuộc bầu cử trên địa bàn TP. Huế đã diễn ra thành công với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu gần như tuyệt đối.

Cụ thể, HĐND TP. Huế khóa IX được ấn định gồm 53 đại biểu. Trong tổng số 89 người ứng cử, đã có 53 người trúng cử.

Toàn thành phố có 970.549 cử tri trong danh sách, trong đó 970.515 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,99%.