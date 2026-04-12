Các địa phương 'siết' quản lý chất thải y tế, bảo đảm an toàn môi trường

Văn Nam

19:59 | 12/04/2026
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
Theo Bộ Y tế, thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, các cơ sở y tế đã triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải y tế cơ bản đáp ứng theo quy định.

Tuy nhiên, qua báo cáo công tác quản lý chất thải y tế và kiểm tra thực tế tại địa phương, đơn vị trong năm 2025 cho thấy một số địa phương chưa ban hành hoặc chưa thống nhất quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn sau khi có sự thay đổi về đơn vị hành chính, một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý chất thải y tế, chưa bố trí đủ kinh phí để xây dựng, cải tạo và vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải y tế.

Cùng với đó, công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chưa được thường xuyên, chưa kịp thời khắc phục các tồn tại về quản lý chất thải y tế; chưa đảm bảo chế độ báo cáo theo quy định.

Nhằm tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc thực hiện các nội dung như: Rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và đơn vị hành chính mới;

Bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế hoặc đã quá tải, xuống cấp để bảo đảm việc xử lý nước thải y tế đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải;

Chỉ đạo sở nông nghiệp và môi trường phổ biến, hướng dẫn thủ tục và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục môi trường cho các cơ sở y tế trên địa bàn;

Chỉ đạo sở y tế có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm quy định về quản lý chất thải y tế theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường năm 2025 (Luật số 146/2025/QH15) và các nghị định, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn có liên quan;

Đồng thời, đánh giá thực trạng hệ thống xử lý nước thải y tế, trong trường hợp chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế hoặc hệ thống đã quá tải, xuống cấp phải có phương án khắc phục sớm để bảo đảm việc xử lý nước thải y tế đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải;

Tăng cường quản lý, giám sát vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế, công trình/thiết bị xử lý chất thải rắn y tế và quan trắc; giám sát nước thải y tế, chất thải y tế sau xử lý; Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục môi trường theo quy định;

Tổ chức tập huấn, truyền thông về quản lý chất thải y tế cho tất cả cán bộ, viên chức, hợp đồng và các đối tượng khác có liên quan; rà soát Kế hoạch, bảo đảm trang thiết bị và tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh đó nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế bảo đảm tính chính xác và đúng thời gian theo quy định; thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;

Bộ Y tế lưu ý, việc thực hiện ngay các biện pháp khắc phục các tồn tại về công tác quản lý chất thải y tế đã được các Đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán kiến nghị, đề nghị nếu có...
(TBTCO) - Ngày 10/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo khởi động chuỗi đào tạo với chủ đề "Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon tại Việt Nam”.
(TBTCO) - Từ một giải pháp thay thế, xăng sinh học đang dần trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững. Nếu được triển khai đúng hướng, đây sẽ là “chìa khóa” giúp Việt Nam vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa bảo vệ môi trường trong dài hạn.
(TBTCO) - Ngày 10/4, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội.
(TBTCO) - Dù nắng nóng đến sớm khiến nhu cầu điện tăng mạnh ngay từ cuối tháng 3, Bộ Công thương khẳng định nguồn cung điện năm 2026 vẫn được bảo đảm nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ nguồn, lưới đến điều hành.
(TBTCO) - Những biến động địa chính trị tại Trung Đông, đang tạo áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Tại Hội thảo “Biến động địa - chính trị và chiến lược đảm bảo năng lượng” ngày 9/4 tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm định hình chiến lược năng lượng dài hạn, chủ động hơn để ứng phó hiệu quả với các cú sốc từ bên ngoài.
(TBTCO) - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hai dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường, giảm thiểu úng ngập và từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.
(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
