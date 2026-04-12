Theo Bộ Y tế, thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, các cơ sở y tế đã triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải y tế cơ bản đáp ứng theo quy định.

Tuy nhiên, qua báo cáo công tác quản lý chất thải y tế và kiểm tra thực tế tại địa phương, đơn vị trong năm 2025 cho thấy một số địa phương chưa ban hành hoặc chưa thống nhất quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn sau khi có sự thay đổi về đơn vị hành chính, một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý chất thải y tế, chưa bố trí đủ kinh phí để xây dựng, cải tạo và vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải y tế.

Cùng với đó, công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chưa được thường xuyên, chưa kịp thời khắc phục các tồn tại về quản lý chất thải y tế; chưa đảm bảo chế độ báo cáo theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương 'siết' quản lý chất thải y tế, bảo đảm an toàn môi trường.

Nhằm tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc thực hiện các nội dung như: Rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và đơn vị hành chính mới;

Bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế hoặc đã quá tải, xuống cấp để bảo đảm việc xử lý nước thải y tế đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải;

Chỉ đạo sở nông nghiệp và môi trường phổ biến, hướng dẫn thủ tục và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục môi trường cho các cơ sở y tế trên địa bàn;

Chỉ đạo sở y tế có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm quy định về quản lý chất thải y tế theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường năm 2025 (Luật số 146/2025/QH15) và các nghị định, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn có liên quan;

Đồng thời, đánh giá thực trạng hệ thống xử lý nước thải y tế, trong trường hợp chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế hoặc hệ thống đã quá tải, xuống cấp phải có phương án khắc phục sớm để bảo đảm việc xử lý nước thải y tế đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải;

Tăng cường quản lý, giám sát vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế, công trình/thiết bị xử lý chất thải rắn y tế và quan trắc; giám sát nước thải y tế, chất thải y tế sau xử lý; Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục môi trường theo quy định;

Tổ chức tập huấn, truyền thông về quản lý chất thải y tế cho tất cả cán bộ, viên chức, hợp đồng và các đối tượng khác có liên quan; rà soát Kế hoạch, bảo đảm trang thiết bị và tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh đó nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế bảo đảm tính chính xác và đúng thời gian theo quy định; thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;