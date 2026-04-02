Hải Phòng phấn đấu giữ vững top 5 PCI, trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026 tại TP. Hải Phòng.

Theo đó, thành phố xác định, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần ưu tiên tập trung để tháo gỡ khó khăn, loại bỏ các rào cản, khơi thông các điểm nghẽn về thể chế và thực thi, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng tất cả các thành phần kinh tế cùng phát triển.

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường kinh doanh để phù hợp với bối cảnh và xu thế phát triển. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm công khai, minh bạch, ổn định, giảm chi phí tuân thủ, phù hợp với thông lệ quốc tế tốt, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

Hải Phòng triển khai giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, phấn đấu giữ vững top 5 PCI, hướng tới nhóm 3 cả nước năm 2026

Một số mục tiêu cụ thể được thành phố đặt ra trong năm 2026 như: Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 28/8/2025 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2025 - 2026 của thành phố nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, giữ vững vị trí xếp hạng PCI của thành phố trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước (phấn đấu trong nhóm 3) và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt.

Phấn đấu các chỉ số cải cách hành chính (PAR index), chỉ số sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước, phấn đấu trong nhóm 3. Phấn đấu số doanh nghiệp gia nhập thị trường và tái gia nhập thị trường năm 2026 tăng khoảng từ 15% trở lên so với năm 2025 (dự kiến là 11.020 doanh nghiệp).

Chỉ tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công kèm theo kế hoạch số 69/KH-UBND cụ thể như sau: Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%; Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt tối thiểu 80%; Tỷ lệ xử lý phản ánh, kiến nghị đúng hạn đạt 100%; Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp đạt tối thiểu 90%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND thành phố xác định 41 nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào 6 nhóm giải pháp mang tính đột phá gồm:

Đẩy mạnh hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật để xây dựng giải pháp đột phá về thể chế, cơ chế chính sách; tháo gỡ dứt điểm các bất cập, điểm nghẽn về pháp lý; đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế.

Cải cách quy định thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ưu tiên khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân trong nước và kinh tế nhà nước phát triển bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tập trung thu hút và làm chủ công nghệ cao, tiên tiến để nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh; nâng cao chất lượng các dịch vụ phát triển kinh doanh; xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ đầy đủ, chuyên nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra (bao gồm cả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa), giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.

Để thực hiện các nhiệm vụ đề ra, UBND thành phố đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị. Trong đó, Sở Tài chính làm đầu mối giám sát, tổng hợp tình hình cải thiện môi trường kinh doanh tại thành phố, quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên toàn địa bàn thành phố.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Duyên hải Bắc Bộ, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố kịp thời nắm bắt các phản hồi chính sách, các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

UBND thành phố giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện và triển khai, đưa ra giải pháp tối ưu, phù hợp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này theo 6 tháng và năm 2026, gửi về Sở Tài chính trước ngày 21/5 và báo cáo năm trước ngày 20/11 để tổng hợp./.