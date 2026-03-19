Ngày 19/3: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (19/3) tăng khoảng 1.500 - 1.600 đồng/kg so với phiên trước đó. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.000 - 92.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì trạng thái ổn định và neo ở mức cao.

Cập nhật sáng 19/3, giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng khoảng 1.500 - 1.600 đồng/kg so với cuối phiên giao dịch trước. Hiện, giá cà phê dao động trong khoảng 91.000 - 92.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 92.100 đồng/kg.

Theo đó, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giá bán đang là 91.000 - 92.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 92.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 92.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 1,5%, tương đương 52 USD/tấn so với phiên trước, lên mức 3.527 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng ghi nhận mức tăng 1,41% (48 USD/tấn), đạt 3.443 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng với biên độ nhẹ hơn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 0,65% (1,9 US cent/pound), lên mức 294,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 0,77% (2,2 US cent/pound), đạt 288,45 US cent/pound.

Giá tiêu giữ ổn định

Khảo sát sáng 19/3 cho thấy, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, sau khi giảm mạnh trong những phiên trước đó. Hiện giá tiêu nội địa dao động trong khoảng 140.500 - 143.000 đồng/kg, vẫn là mức thấp nhất trong gần 5 tháng trở lại đây.

Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khi thương lái giao dịch ở mức 143.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM), giá tiêu hiện được thu mua phổ biến ở mức 141.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai đang ghi nhận mức giá thấp hơn, khoảng 140.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu không biến động. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia hiện vẫn được niêm yết ở mức 7.014 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 cũng giữ ổn định quanh mức 6.100 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục duy trì mức 9.100 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu đối với loại 500 g/l và 550 g/l hiện dao động trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia đang ở mức 9.287 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt khoảng 9.050 USD/tấn và 12.100 USD/tấn.

Nhìn chung, mặt bằng giá hồ tiêu thế giới vẫn tương đối ổn định trong bối cảnh thị trường đang theo dõi diễn biến nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn./.