Thuế TP. Hồ Chí Minh phát động tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế

(TBTCO) - Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ chính sách, pháp luật thuế với trọng tâm là hỗ trợ người nộp thuế thích ứng phương thức quản lý mới, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế trên địa bàn.

Chuyển trọng tâm sang “đồng hành – ổn định – nâng cao tuân thủ”

Ngày 19/3, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động “Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ chính sách, pháp luật thuế”, qua đó tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người nộp thuế trong bối cảnh phương thức quản lý thuế đối với khu vực hộ, cá nhân kinh doanh đang có nhiều thay đổi.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2025 được xác định là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế, với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người nộp thuế. Trong đó, khu vực hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp tục là một trong những nhóm đối tượng được ngành thuế tập trung hỗ trợ nhằm bảo đảm việc thực thi chính sách thuế theo hướng đồng bộ, công bằng và hiệu quả.

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ phát động tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế. Ảnh: Việt Dũng

Theo Thuế TP. Hồ Chí Minh, sau chiến dịch “60 ngày cao điểm”, đơn vị đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực và là một trong những địa phương được Bộ Tài chính, Cục Thuế biểu dương. Đáng chú ý, trong công tác chuyển đổi số, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, phát triển và đưa vào vận hành Cổng thông tin Thuế TP. Hồ Chí Minh và Zalo Mini App HCMTax từ ngày 16/11, góp phần chuẩn hóa tài liệu, thống nhất đầu mối cung cấp thông tin và hỗ trợ người nộp thuế thuận tiện hơn trên môi trường số.

Từ ngày 1/1/2026, việc chuyển đổi sang phương pháp kê khai được triển khai chính thức. Trong bối cảnh đó, trọng tâm của ngành thuế không còn dừng ở việc vận động chuyển đổi, mà chuyển sang phương châm “đồng hành – ổn định – nâng cao tuân thủ”, qua đó hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng quy định, từng bước thích ứng với phương thức quản lý mới.

Thực hiện Công văn số 1393 ngày 10/3/2026 của Cục Thuế về việc triển khai 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch đồng hành cùng người nộp thuế trên địa bàn trong năm 2026 với 15 mục tiêu cụ thể. Trọng tâm của kế hoạch là ra quân đồng loạt theo địa bàn; mở các điểm hỗ trợ lưu động tại chợ, tuyến phố, trung tâm thương mại; hỗ trợ trực tiếp việc mở sổ kế toán, cài đặt eTax Mobile, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký hóa đơn điện tử và lập bảng kê hàng tồn kho.

Cùng với đó, ngành thuế cũng đẩy mạnh truyền thông tập trung, đồng thời phối hợp với ngân hàng và các nhà cung cấp giải pháp để hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các công cụ số phục vụ việc kê khai, nộp thuế và thực hiện chế độ kế toán.

Thuế cơ sở cam kết hỗ trợ sát địa bàn

Để triển khai hiệu quả tháng cao điểm, lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tổ chức truyền thông theo từng nhóm hộ, từng ngưỡng doanh thu, từng ngành nghề và mức độ sẵn sàng số khác nhau; tập trung giải thích rõ các yêu cầu tối thiểu đối với từng nhóm người nộp thuế, cũng như lợi ích của việc ghi sổ kế toán, sử dụng tài khoản kinh doanh, eTax Mobile và hóa đơn điện tử. Song song với đó là việc triển khai đồng bộ tài liệu hướng dẫn, video ngắn, bộ hỏi - đáp, mẫu minh họa và nội dung truyền thông trên các kênh hỗ trợ chính thức.

Ông Đào Mộng Long - Phó trưởng Thuế cơ sở 1 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Việt Dũng

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tổ chức tập huấn theo từng nhóm đối tượng, từ công chức thuế trực tiếp quản lý đến các nhóm hộ, cá nhân kinh doanh theo quy mô doanh thu, kết hợp duy trì cơ chế hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” tại chợ, tuyến phố, bộ phận một cửa và các điểm hỗ trợ lưu động. Theo lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh, cách làm này nhằm giúp người nộp thuế dễ tiếp cận quy định mới, giảm bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu chuyển đổi.

Ngoài ra, Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng và nhà cung cấp giải pháp công nghệ để công khai danh sách các giải pháp phù hợp, mức chi phí, chức năng cơ bản và khả năng hỗ trợ cài đặt tại chỗ đối với phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán, qua đó tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong quá trình tuân thủ pháp luật thuế.

Đại diện 29 Thuế cơ sở trực thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ tại lễ phát động, ông Đào Mộng Long - Phó trưởng Thuế cơ sở 1 cho biết, các đơn vị sẽ triển khai tháng cao điểm với tinh thần chủ động, quyết liệt, thực chất và hiệu quả, tập trung tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, qua đó giúp người nộp thuế hiểu đúng, thực hiện đúng và nâng cao mức độ tuân thủ.

Theo ông Long, các Thuế cơ sở sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm hộ kinh doanh, từng quy mô doanh thu và mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số, bảo đảm người nộp thuế được tiếp cận ít nhất một hình thức hỗ trợ chính thức. Cùng với đó, các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với ngân hàng, nhà cung cấp giải pháp công nghệ và chính quyền địa phương để hỗ trợ trực tiếp tại chợ, tuyến phố, trung tâm thương mại; hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các yêu cầu về sổ sách kế toán, cài đặt ứng dụng eTax Mobile, mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định.

Đại diện các Thuế cơ sở cũng cam kết tiếp tục công khai đầu mối liên hệ, duy trì đường dây nóng và các kênh hỗ trợ điện tử để kịp thời tiếp nhận, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, lấy hỗ trợ làm trọng tâm và lấy tuân thủ tự giác làm mục tiêu, các Thuế cơ sở sẽ đẩy mạnh tập huấn theo từng nhóm đối tượng, thực hiện hỗ trợ trực tiếp, hướng dẫn cụ thể để người nộp thuế tiếp cận đầy đủ chính sách và thực hiện thuận lợi nhất./.