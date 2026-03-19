Thép Pomina lên kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp tại đại hội cổ đông 2026

(TBTCO) - Thép Pomina dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2026 vào đầu tháng 5, với trọng tâm là các phương án tái cấu trúc nhằm ổn định hoạt động và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Công ty CP Thép Pomina (mã Ck: POM) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 7/4 để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 4/5. Theo kế hoạch, một trong những nội dung trọng tâm của đại hội lần này là thảo luận các phương án nhằm tái cấu trúc công ty.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2025 vừa qua, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 486,28 tỷ đồng, giảm 35,3% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp lỗ gộp 5,9 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng lên 232,84 tỷ đồng, cao hơn 58,9% so với cùng kỳ.

Cùng với khoản lỗ khác 81,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trong quý ở mức âm 325,83 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh thu đạt 2.180,05 tỷ đồng, giảm 6,3%, còn lợi nhuận sau thuế lỗ 838,23 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

Diễn biến này đã tác động đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2025, lỗ lũy kế của Thép Pomina ở mức 3.485,4 tỷ đồng, tương đương 124,6% vốn điều lệ 2.796,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu theo đó chuyển từ mức dương 263,1 tỷ đồng đầu năm xuống âm 623,65 tỷ đồng vào cuối năm.

Thanh khoản ở mức thấp khi tiền và tương đương tiền còn 28,9 tỷ đồng, trong khi tổng dư nợ vay duy trì ở mức 5.966,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn, bao gồm 5.247,3 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 718,9 tỷ đồng nợ dài hạn.

Những thông tin liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu cùng diễn biến tài chính đã phần nào phản ánh vào biến động của cổ phiếu POM trên thị trường UPCoM. Từ cuối tháng 10/2025 đến cuối tháng 1/2026, thị giá cổ phiếu này tăng mạnh từ khoảng 2.000 đồng lên 7.900 đồng/cổ phiếu, trước khi điều chỉnh giảm trở lại xuống quanh mức 4.100 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 3/2026 sau khi các báo cáo tài chính được công bố./.