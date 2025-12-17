Cuối năm, hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh sôi động, thu ngân sách bứt phá

(TBTCO) - Tháng cuối năm 2025, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn diễn ra sôi động. Lượng hàng hóa, kim ngạch và số thu ngân sách đều tăng mạnh so với cùng kỳ, phản ánh rõ hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, cải cách thủ tục của Hải quan cửa khẩu Tân Thanh.

Nông sản xuất khẩu giữ vai trò chủ lực

Có mặt tại các cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn tháng cuối năm 2025 để nắm bắt tình hình thông thương của doanh nghiệp, khi trao đổi với lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, từ đầu quý IV, đặc biệt trong tháng 11 và tháng 12 này lưu lượng hàng hóa thông quan qua địa bàn tăng nhanh, tập trung vào các mặt hàng nông sản xuất khẩu và hàng tiêu dùng, máy móc nhập khẩu phục vụ sản xuất, kinh doanh cuối năm.

Hoạt động thông quan hàng hoá qua cửa khẩu Tân Thanh trong tháng cuối năm 2025.

Ở thời điểm này, hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh chủ yếu là nông sản vào vụ như sầu riêng, thanh long, xoài, mít, dưa hấu… Ở chiều nhập khẩu, ngoài các mặt hàng nông sản như cà rốt, hành tây, gừng, dưa vàng, còn có ô tô đầu kéo, ô tô tải, máy móc thiết bị, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng.

Chỉ thống kê hoạt động thông quan trong tháng 11 cho thấy, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã làm thủ tục cho 10.016 bộ tờ khai, với tổng kim ngạch đạt 281 triệu USD, tăng 18% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11/2025, đơn vị đã xử lý 90.684 bộ tờ khai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2,192 tỷ USD, tăng gần 97% so với cùng kỳ năm 2024.

Lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết thêm, cùng với đà tăng của kim ngạch, số thu ngân sách nhà nước qua cửa khẩu Tân Thanh ghi nhận mức tăng ấn tượng. Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 11/2025, số thu đạt 3.919 tỷ đồng, tăng 476% so với chỉ tiêu được giao, tiệm cận mục tiêu phấn đấu cả năm và tăng 484% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, kết quả này đến từ cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Về phía đơn vị, các giải pháp cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin đã giúp thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp về làm thủ tục, đặc biệt là doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, sơ mi rơ moóc và các mặt hàng có thuế suất cao. Về phía thị trường, nhiều loại nông sản xuất khẩu đang vào chính vụ, sản lượng tăng mạnh.

Tăng cường chống buôn lậu, siết chặt quản lý dịp cuối năm

Đề cập đến hoạt động tháng cuối năm 2025 và dịp trước, trong và sau tết 2026, lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh bật mí, trong bối cảnh lượng hàng hóa tăng nhanh, đơn vi tiếp tục duy trì quản lý, giám sát chặt chẽ hàng hóa và phương tiện xuất nhập cảnh, nhất là tại các tuyến trọng điểm, đường chuyên dụng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, công an và chính quyền địa phương trong việc triển khai cao điểm chống buôn lậu.

Song song đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh nhằm vận động người dân, doanh nghiệp không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, trong tháng cao điểm từ ngày 15/10 đến 14/11/2025, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã phát hiện, xử lý 34 vụ vi phạm hành chính, tổng trị giá vi phạm hơn 1,06 tỷ đồng, số tiền xử phạt hơn 146 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14,11,2025, đơn vị xử lý 349 vụ vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 13,17 tỷ đồng, tiền phạt vi phạm hành chính đạt hơn 1,18 tỷ đồng. Không phát sinh các vụ buôn lậu lớn, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ hay ma túy qua biên giới.

Thời gian tới, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh xác định tiếp tục duy trì cao điểm kiểm soát, phối hợp đồng bộ với các lực lượng chức năng, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa kiên quyết đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần ổn định thị trường và bảo đảm an ninh kinh tế khu vực biên giới dịp cuối năm, trước, trong và sau tết nguyên đán 2026.

Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết, đơn vị sẽ quan tâm đẩy mạnh thu thập, xử lý thông tin và quản lý rủi ro, tăng cường chuyển luồng kiểm tra thực tế đối với các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn, tập trung vào các mặt hàng nhạy cảm, hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các mặt hàng đã bị cấm theo quy định của Quốc hội.