(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Chi cục Hải quan khu vực VI đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao quà cứu trợ đồng bào chịu thiệt hại do bão số 11.

Với tinh thần tương thân, tương ái, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Đoàn Thanh niên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Đoàn cơ sở Thuế tỉnh Lạng Sơn, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực tỉnh, các đơn vị đồng hành: Công ty TNHH MTV XNK Bích Diệp; Công ty TNHH MTV nông sản Minh Khôi; Công ty Ngọc Mai; Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Fukang; Công ty Phát Thịnh; Công ty CP BHN Logistics; Công ty Hoa Nam; Công ty Vận Hoa tổ chức thăm hỏi đồng bào tại 2 xã Quốc Việt và Quốc Khánh, Lạng Sơn chịu nhiều thiệt hại do bão số 11 gây ra.

Đoàn cứu trợ đã đến các gia đình chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và hỗ trợ một phần vật chất giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, đặc biệt là các hộ gia đình bị sập, đổ, nứt nhà cửa do thiên tai.

Đoàn cứu trợ trao quà cho đồng bào xã Quốc Việt. Ảnh: HQCTV

Tại xã Quốc Việt, đoàn cứu trợ đã trao 2 suất quà bằng tiền mặt (trị giá 30 triệu đồng) cho các hộ có nhà bị sập, nứt nghiêm trọng. Tặng 41 suất quà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi bão, lũ; 50 phần quà nhu yếu phẩm và 50 thùng mì tôm; 1.000 kg gạo.

Đoàn cứu trợ trao quà cho đồng bào xã Quốc Khánh. Ảnh: HQCTV

Tại xã Quốc Khánh, đoàn cứu trợ trao 2 suất quà bằng tiền mặt (trị giá 20 triệu đồng) cho các hộ bị sập, nứt nhà. Tặng 100 suất quà nhu yếu phẩm và 50 thùng mì tôm; 1.000 kg gạo.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của cán bộ, công chức hải quan luôn đồng hành cùng đồng bào vượt qua khó khăn.