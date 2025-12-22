Theo số liệu mới nhất của Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 883,72 tỷ USD, tăng 18,1%, tương ứng tăng 135,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng tích cực của hoạt động thương mại.

Điểm nhấn thặng dư thương mại 18,64 tỷ USD

Cục Hải quan ghi nhận, trong kỳ 1 tháng 12/2025 (từ ngày 1/12 đến ngày 15/12/2025), tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 42,36 tỷ USD, tăng 9,8%, tương ứng tăng 3,77 tỷ USD so với nửa cuối tháng 11/2025.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 12 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/12 đạt 883,7 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục đóng vai trò chủ lực với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 639,93 tỷ USD, tăng 26,8%, tương ứng tăng 135,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/12/2025 và cùng kỳ năm 2024. Nguồn: CHQ

Cán cân thương mại trong kỳ 1 tháng 12/2025 thâm hụt 1,96 tỷ USD. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2025, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước vẫn đạt thặng dư 18,64 tỷ USD.

Theo ghi nhận của Cục Hải quan, xuất khẩu trong năm 2025 duy trì đà tăng. Trong kỳ 1 tháng 12/2025, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 20,2 tỷ USD, tăng 1,9%, tương ứng tăng 379 triệu USD so với kỳ 2 tháng 11. Nhiều nhóm hàng ghi nhận mức tăng khá như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; cà phê...

Với kết quả trên, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2025, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 451,18 tỷ USD, tăng 16,9%, tương ứng tăng 65,33 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024. Một số nhóm hàng tăng mạnh gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; đồ chơi, dụng cụ thể thao; cà phê.

Riêng khu vực doanh nghiệp FDI, trị giá xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 12/2025 đạt 15,84 tỷ USD, tăng 2,2%. Tính chung đến hết ngày 15/12/2025, xuất khẩu của khu vực này đạt 342,95 tỷ USD, tăng 24,6%, chiếm khoảng 76% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu tăng mạnh ở nhóm hàng phục vụ sản xuất

Ở chiều nhập khẩu, Cục Hải quan ghi nhận, trong kỳ 1 tháng 12/2025, tổng trị giá nhập khẩu đạt 22,16 tỷ USD, tăng 18,1%, tương ứng tăng 3,39 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 11. Mức tăng tập trung chủ yếu ở các nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng.

Lũy kế đến hết ngày 15/12/2025, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 432,54 tỷ USD, tăng 19,4%, tương ứng tăng 70,37 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI đạt 296,97 tỷ USD, tăng 29,4%, chiếm khoảng 69% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo đánh giá của Cục Hải quan, diễn biến xuất nhập khẩu trong nửa đầu tháng 12/2025 cho thấy hoạt động thương mại tiếp tục khởi sắc, phản ánh nhu cầu sản xuất, xuất khẩu tăng cao trong giai đoạn cao điểm cuối năm, đồng thời tạo nền tảng tích cực cho tăng trưởng kinh tế năm 2026./.