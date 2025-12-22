Bộ Tài chính phổ biến lập báo cáo tài chính hợp nhất của đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp

(TBTCO) - Ngày 22/12/2025, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư số 108/2025/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất của đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố. Tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính có đại diện một số vụ, cục thuộc Bộ Tài chính, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Hữu Phú - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán cho biết, qua quá trình thực hiện Thông tư số 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên (Thông tư 99), đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần chuẩn hóa công tác lập báo cáo tài chính tổng hợp của các đơn vị kế toán nhà nước.

Ông Bùi Hữu Phú - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Việc lập báo cáo tài chính tổng hợp đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho người sử dụng xem xét, đánh giá tình hình tài chính công, kết quả hoạt động, làm cơ sở cho việc đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo và những người có liên quan. Đồng thời, đảm bảo tính minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình của các đơn vị kế toán cấp trên về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua 7 năm triển khai thực hiện Thông tư 99, đến nay, cũng có nhiều thay đổi về cơ chế, chính sách cũng như tình hình thực tiễn, phát sinh một số bất cập, đòi hỏi phải có nghiên cứu, sửa đổi.

Đơn cử, mẫu biểu báo cáo tài chính tổng hợp quy định tại Thông tư 99 được xây dựng dựa trên báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cơ sở là đơn vị hành chính, sự nghiệp thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC. Hiện thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, nên cần phải sửa đổi, hướng dẫn phù hợp.

Bên cạnh đó, việc hợp nhất số liệu báo cáo tài chính từ các đơn vị kế toán cấp dưới phụ thuộc vào mô hình tổ chức bộ máy và tổ chức công tác kế toán của các bộ, ngành, địa phương. Sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hầu hết cơ cấu các đơn vị kế toán đã có sự thay đổi, vì vậy, cũng cần có hướng dẫn phù hợp với bối cảnh tổ chức bộ máy sau sắp xếp, để các đơn vị có cơ sở thực hiện thống nhất.

Ngoài ra, qua tổng kết tình hình thực hiện, theo báo cáo của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thông tư số 99 cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Do vậy, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2025/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất của đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp (Thông tư 108), có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026, thay thế Thông tư số 99, để khắc phục các hạn chế, bất cập nêu trên.

Nội dung Thông tư 108 có nhiều điểm mới so với Thông tư 99, trong đó không còn quy định về lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho lập báo cáo tài chính Nhà nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị phổ biến Thông tư số 108/2025/TT-BTC tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, bà Trần Thị Thu Hương - Quyền Trưởng phòng Phòng Quản lý, giám sát kế toán nhà nước (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán) giới thiệu các nội dung cơ bản tại Thông tư 108.

Cụ thể, Thông tư 108 áp dụng cho các đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp, gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức và đơn vị khác có liên quan.

Báo cáo tài chính hợp nhất lập cho kỳ kế toán năm kết thúc vào ngày 31/12 theo quy định của Luật Kế toán. Bên cạnh đó, trường hợp đơn vị kế toán trực thuộc có ngày kết thúc kỳ kế toán năm khác ngày 31/12, thì đơn vị kế toán trực thuộc phải lập và gửi báo cáo cho đơn vị kế toán cấp trên để lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Ngoài ra, Thông tư số 108 hướng dẫn cụ thể về mục đích, nguyên tắc, yêu cầu lập báo cáo tài chính hợp nhất; hướng dẫn về hợp cộng số liệu các chỉ tiêu báo cáo cũng như các quy trình lập báo cáo tình hình tài chính hợp nhất và báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất; lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; lập thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất và lập báo cáo về những thay đổi trong tài sản thuần hợp nhất...