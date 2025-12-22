Chi cục Hải quan khu vực XII thu ngân sách hơn 17.472 tỷ đồng

Dù thị trường Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung có nhiều biến động, song nhờ triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, tính đến giữa tháng 11/2025, Chi cục Hải quan khu vực XII thu ngân sách đạt hơn 17.472 tỷ đồng, đạt 85,3% so với chỉ tiêu được giao.

Thu ngân sách hơn 17.472 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XII, năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đà tăng trưởng có xu hướng chậm lại, lạm phát duy trì ở mức cao, chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro... Trong nước, kinh tế phục hồi nhưng chưa bền vững, sức mua và nhu cầu xuất nhập khẩu của doanh nghiệp còn hạn chế.

Đối với địa bàn TP. Đà Nẵng và khu vực miền Trung, hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu có sự chuyển biến tích cực hơn so với năm trước, tuy nhiên vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động thị trường, giá cước vận tải và yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng biển và logistics của khu vực tiếp tục đóng vai trò trọng điểm trong thu ngân sách và thu hút đầu tư.

Trong bối cảnh đó, Chi cục Hải quan khu vực XII đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Hải quan, chủ động nắm bắt tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, cải tiến quy trình thủ tục, tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2024 đến 14/11/2025, tổng số doanh nghiệp phát sinh làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khu vực XII là 4.600 doanh nghiệp; tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu trong kỳ là 16.666,44 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 7.107 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 9.559 triệu USD. Các mặt hàng nhập khẩu chủ lực trong kỳ gồm máy móc, thiết bị, sắt thép và sản phẩm sắt thép, linh kiện phụ tùng ô tô… Trong khi đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là máy móc thiết bị, sắt thép các loại, gỗ và sản phẩm bằng gỗ, hàng dệt may...

Năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực XII được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 20.480 tỷ đồng, trong đó thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn TP. Đà Nẵng là 7.560 tỷ đồng, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 12.920 tỷ đồng.

Tính đến ngày 14/11/2025, số thu ngân sách nhà nước của Chi cục Hải quan khu vực XII là 17.472,1 tỷ đồng, đạt 85,3% so với chỉ tiêu được giao.

Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia xuất, nhập khẩu

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XII cho hay, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đầy khó khăn trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn bộ máy, đơn vị bắt đầu thực hiện theo mô hình tổ chức bộ máy mới có nhiều thay đổi trong quản lý và hoạt động, Chi cục đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XII cho hay, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu, rà soát các vướng mắc về nghiệp vụ, quy trình thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...; thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, tăng cường phối hợp với hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước được giao năm 2026; thực hiện đôn đốc, tăng cường công tác thu hồi nợ đọng.

Cán bộ chi cục Hải quan khu vực XII hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực XII tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan; chủ động tổ chức và thực hiện công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin để xác định doanh nghiệp, mặt hàng trọng điểm, rủi ro cao, nguy cơ gian lận dẫn đến thất thu cho ngân sách nhà nước phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.