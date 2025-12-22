(TBTCO) - Tính đến thời điểm hiện tại, Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025, với số thu đạt hơn 3.000 tỷ đồng, bằng 271,8% dự toán pháp lệnh.

Đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025, ông Nguyễn Tài Tuệ - Trưởng Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ cho biết, có hai yếu tố quan trọng dẫn đến thành công trong công tác thu ngân sách của đơn vị, đó là chuyển đổi số và chống thất thu.

Ông Nguyễn Tài Tuệ - Trưởng Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ thường xuyên chỉ đạo trực tiếp công chức thuế trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Trong đó, dấu ấn đậm nét là số người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử qua ngân hàng, với 142.000 người nộp thuế, số tiền nộp qua eTax Mobile đạt hơn 42 tỷ đồng. Đạt được kết quả này là nhờ Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ luôn xác định rõ, công nghệ thông tin là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công trong công tác quản lý thuế, khi địa bàn quản lý thuế rộng hơn và số người nộp thuế nhiều hơn, đa dạng hơn.

Nhóm nhiệm vụ liên quan đến công tác chống thất thu ngân sách cũng được đánh giá là đột phá thành công trong năm 2025 của Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ. Trong đó, về số thu qua chống thất thu từ kinh doanh thương mại điện tử, đơn vị quản lý thu và thu trên 413 trường hợp, tổng số tiền thu được là 11,6 tỷ đồng. Về lĩnh vực chống thất thu qua quản lý dòng tiền đầu vào của hộ kinh doanh, đơn vị đã thực hiện thu từ 11 trường hợp, với số thu trên 1,1 tỷ đồng...

Mặc dù đã "về đích" sớm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, song những ngày còn lại của năm 2025, Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch đã đề ra với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn diện và cao nhất nhiệm vụ công tác thuế trong năm.

Công chức Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ trực tiếp hướng dẫn người nộp thuế các bước nộp thuế qua eTax Mobile.

Ông Nguyễn Tài Tuệ cho biết, năm 2026 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cũng là năm đầu triển khai nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới; là năm bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu đại biểu HĐND các cấp… Để đảm bảo nguồn thu ổn định cho các địa phương, Thuế cở sở 1 sẽ bám sát các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ và Thuế tỉnh Phú Thọ. Đơn vị đặt ra các nhóm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, xuyên suốt trong năm 2026.

Trước tiên, là đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế để thực hiện mô hình chuyển đổi quản lý thuế, đặc biệt là đối với khối hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Đối với khối doanh nghiệp, Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ bám sát quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp… Ngoài áp dụng công nghệ thông tin, việc bám sát quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ giúp cơ quan thuế quản lý sát, chặt chẽ hơn, cụ thể hơn trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước.

Nhiệm vụ tiếp theo được Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ tăng cường là công tác phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trong quản lý thu ngân sách, cụ thể là phối hợp UBND các xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp toàn diện, chặt chẽ hơn để đảm bảo công tác quản lý người nộp thuế được đầy đủ, đúng, sát với thực tế.

Năm 2026, Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu thuế, tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu thuế, các biện pháp thu nợ thuế, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế nhằm tăng thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách vượt trên 5% dự toán pháp lệnh.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ cũng sẽ tăng cường tuyên truyền và thực hiện rà soát hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn quản lý nhằm tránh thất thu thuế, tạo cạnh tranh công bằng giữa các hình thức kinh doanh trên địa bàn...

Ngoài ra, Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý thuế; đẩy mạnh hiện đại hóa gắn với cải cách thủ tục thuế, nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận một cửa; đổi mới hình thức, chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế về những thay đổi của chính sách thuế; trả lời kiến nghị, vướng mắc về chính sách thuế cho người nộp thuế đúng thời gian quy định nhằm phát huy ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế.

Nội dung quan trọng khác sẽ được Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ triển khai là duy trì và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương. Theo đó, Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ để hình ảnh của công chức thuế trong mắt người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực sự thân thiện, cởi mở, tận tình, minh bạch, liêm chính, luôn lấy người nộp thuế là trung tâm để phục vụ./.