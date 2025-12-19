(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 11 và 11 tháng năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, với điểm nhấn là sự bứt phá tại các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, Trung Quốc và EU, qua đó góp phần giữ vững cán cân thương mại thặng dư.

Hoa Kỳ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu

Số liệu của Cục Hải quan công bố chiều ngày 19/12 ghi nhận, trong tháng 11, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 77,09 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 39,11 tỷ USD, giảm 7%, nhập khẩu đạt 37,98 tỷ USD, giảm 3,7%.

Xuất nhập khẩu giữ đà tăng, động lực đến từ thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU. Nguồn: CHQ

Nguyên nhân giảm, theo cơ quan hải quan là do có tính chu kỳ, phản ánh sự điều chỉnh đơn hàng ở một số nhóm hàng chủ lực như điện thoại, dầu thô, rau quả và hóa chất, trong khi một số nhóm hàng khác như cà phê, than, khoáng sản vẫn ghi nhận mức tăng khá.

Mặc dù, tháng 11 có sự giảm sút, nhưng ghi nhận của Cục Hải quan cho thấy, 11 tháng của năm 2025 quy mô xuất nhập khẩu tăng mạnh.

Cụ thể, 11 tháng năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 839,78 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 430,17 tỷ USD, tăng 16,1%, nhập khẩu đạt 409,61 tỷ USD, tăng 18,4%.

Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư 20,56 tỷ USD, dù giảm so với mức thặng dư cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn cho thấy nền tảng xuất khẩu ổn định, nhất là trong bối cảnh nhập khẩu nguyên liệu, máy móc tăng mạnh phục vụ sản xuất.

Điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước trong 11 tháng của năm 2025 là Hoa Kỳ vẫn duy trì vai trò trụ cột tăng trưởng xuất khẩu.

Đánh giá theo thị trường, Cục Hải quan nhận định Hoa Kỳ tiếp tục là động lực lớn nhất của xuất khẩu Việt Nam. Trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 138,61 tỷ USD, tăng 27,2% và đóng góp gần 50% mức tăng xuất khẩu chung của cả nước.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực sang Hoa Kỳ tiếp tục là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, dệt may, giày dép và đồ gỗ. Riêng nhóm máy vi tính, linh kiện điện tử tăng tới 80,7%, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Trung Quốc - thị trường xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu

Ghi nhận của Cục Hải quan còn cho thấy, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, với kim ngạch 63,16 tỷ USD, tăng 14,8%. Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng nông sản, thủy sản và linh kiện điện tử duy trì đà tăng tốt, phản ánh hiệu quả của việc mở rộng cửa thị trường và tận dụng lợi thế địa lý.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc vẫn là nguồn nhập khẩu lớn nhất, với kim ngạch 167,5 tỷ USD, chiếm 41% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. Nhập khẩu tập trung vào máy vi tính, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu sản xuất, cho thấy mối liên kết sâu giữa sản xuất trong nước và nguồn cung từ thị trường này.

Cùng với các thị trường lớn, chủ đạo là Hoa Kỳ, Trung Quốc, thống kê của Cục Hải quan cho thấy, thị trường EU, ASEAN vẫn duy trì tăng trưởng ổn định.

Cụ thể, xuất khẩu sang EU đạt 51,16 tỷ USD, tăng 7,9%, tiếp tục giữ vai trò là thị trường lớn, ổn định, nhất là với các nhóm hàng dệt may, giày dép, gỗ và nông sản chế biến. Trong khi đó, xuất khẩu sang ASEAN đạt gần 35 tỷ USD, tăng 3,2%, phản ánh nhu cầu phục hồi chậm hơn nhưng vẫn duy trì xu hướng tích cực.