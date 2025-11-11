Hải quan thu ngân sách đạt 379.816 tỷ đồng, xử lý hơn 15.100 vụ vi phạm

Theo Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2025, toàn ngành đã nỗ lực thu nộp ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, đạt 379.816 tỷ đồng, bằng hơn 92% dự toán được giao, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024; thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại...

Thông quan hàng hóa tăng 17,4%, thu ngân sách tăng 9,3%

Năm 2025, trong bối cảnh hoạt động kinh tế của nước ta chịu ảnh hưởng của kinh tế thế giới tác động từ cuộc chiến thương mại, đồng thời thực hiện tinh gọn bộ máy theo mô hình mới, đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp, toàn ngành Hải quan đã nỗ lực thích ứng, đảm bảo thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Hòn Gai, Quảng Ninh hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Số liệu mới nhất được Cục Hải quan công bố sáng 11/11/2025 cho thấy, trong tháng 10/2025, toàn ngành đã thủ tục cho hàng hoá xuất khẩu đạt 42,05 tỷ USD; nhập đạt 39,44 tỷ USD. Tổng xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2025 đạt 81,49 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10/2025 xuất siêu 2,6 tỷ USD.

Với kết quả của tháng 10/2025, lũy kế 10 tháng/2025, cơ quan hải quan đã làm thủ tục cho lượng hàng hoá xuất khẩu đạt kim ngạch đạt gần 391 tỷ USD, tăng 16,2%, tương ứng tăng 54,56 tỷ USD. Nhập khẩu đạt 371,44 tỷ USD, tăng 18,6%, tương ứng tăng gần 58,18 tỷ USD.

Luỹ kế 10 tháng năm 2025, ngành hải quan đã làm thủ tục thông quan cho lượng hàng hoá đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4%, tương ứng tăng 112,74 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2025 xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Với tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa khả quan nêu trên đã giúp cho công tác thu ngân sách của ngành Hải quan đạt kết quả tích cực.

​Cụ thể, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1/10 đến 31/10/2025 đạt 41.564 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng trước (tương ứng tăng 3.770 tỷ đồng).

Lũy kế từ ngày 1/1 đến 31/10/2025, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 379.816 tỷ đồng, bằng 92,4% dự toán được giao, bằng 80,8% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024 (tương ứng tăng 32.384 tỷ đồng).

Tăng thu ngân sách hơn 710 tỷ đồng từ xử lý vi phạm

Cục Hải quan cho biết thêm, đồng thời với việc tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, tăng thu ngân sách, từ đầu năm 2025 đến nay toàn ngành cũng thực hiện có hiệu quat công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại theo các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Theo đánh giá của Cục Hải quan, trong tháng 10/2025, diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước với mức chênh lệch giá lớn đã làm gia tăng nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới, tập trung tại các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa khu vực biên giới phía Nam giáp Campuchia (Tịnh Biên, Khánh Bình - An Giang, Bờ Y - Gia Lai) và giáp Lào (Lao Bảo - Quảng Trị).

Các đối tượng chủ yếu cất giấu vàng, tiền trong hành lý cá nhân, phương tiện vận tải; trên tuyến hàng không qua sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất nổi lên tình trạng cất giấu trong người, hành lý xách tay, đặc biệt trên các chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam.

Hoạt động lợi dụng loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, quá cảnh để vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp diễn, tập trung tại các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thủ đoạn phổ biến là: khai sai, không khai báo nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ, trà trộn hàng vi phạm với hàng hợp pháp hoặc lợi dụng khai báo hải quan theo thủ tục đơn giản hàng quá cảnh để không khai nhãn hiệu hàng hóa…

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản cảnh báo, chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực rà soát, xây dựng, tổ chức tự kiểm tra công tác nghiệp vụ kiểm soát Hải quan nhằm tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu...

Kết quả, thống kê chỉ tính từ ngày 15/9 đến 14/10/2025, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.793 vụ (tăng 18 vụ, tương đương 1,01% so với cùng kỳ năm trước); trị giá hàng hoá vi phạm ước tính 1.856 tỷ đồng. Số thu ngân sách nhà nước xấp xỉ 46,1 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 1 vụ án, chuyển cơ quan khác khởi tố 7 vụ án./.