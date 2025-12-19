(TBTCO) - Sau những thay đổi trong cơ cấu cổ đông, dàn lãnh đạo cấp cao của FiinRatings - một trong 5 tổ chức xếp hạng tín nhiệm nội địa tại Việt Nam đã bổ sung thêm nhân sự từ S&P Global Ratings.

Công ty Cổ phần FiinRatings vừa chính thức bổ nhiệm hai lãnh đạo cấp cao đến từ S&P Global Ratings tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 vào trung tuần tháng 12/2025 vừa qua.

Hai thành viên được bổ nhiệm gồm ông Sarat Sattiraju - Giám đốc Chiến lược & Kế hoạch S&P Global Ratings (trụ sở London) và ông Ritesh Maheshwari - Giám đốc Điều hành, Trưởng khu vực Đông Nam Á S&P Global Ratings (trụ sở Singapore). Hai nhân sự trên đều là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, thị trường vốn và xếp hạng tín nhiệm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, từng tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng và vận hành các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tại nhiều thị trường mới nổi.

Trước khi gia nhập S&P Global Ratings, ông Sarat Sattiraju từng giữ vai trò Chánh Văn phòng tại CRISIL (Ấn Độ) và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại S&P Global Ratings, tham gia Ủy ban Điều hành khu vực APAC và trực tiếp dẫn dắt các sáng kiến về M&A, mở rộng thị trường cũng như xây dựng chiến lược tăng trưởng toàn cầu.

Trong vai trò thành viên Hội đồng Quản trị FiinRatings, ông Sarat Sattiraju được kỳ vọng sẽ hỗ trợ công ty trong việc chuẩn hóa mô hình vận hành, hoàn thiện quy trình xếp hạng theo thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xếp hạng tín nhiệm và hội nhập chuẩn mực toàn cầu.

Ông Ritesh Maheshwari sở hữu hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thị trường vốn châu Á - Thái Bình Dương, xếp hạng tín nhiệm và xây dựng chiến lược. Ông từng dẫn dắt việc thành lập S&P Global (China) Ratings. Hiện nay, ông là thành viên Hội đồng Quản trị của nhiều tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trong khu vực như TRIS Ratings (Thái Lan), Taiwan Ratings Corporation, RAM Holdings (Malaysia) và PEFINDO (Indonesia).

Chia sẻ về cột mốc này, ông Ritesh Maheshwari kỳ vọng sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của S&P Global Ratings và hiểu biết sâu sắc thị trường trong nước của FiinRatings sẽ giúp cùng nhau nâng cao tính minh bạch của thị trường tín dụng, qua đó hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tiềm năng tăng trưởng kinh tế.

Với sự gia nhập của hai nhân sự mới, hội đồng Quản trị FiinRatings nhiệm kỳ 2026 - 2030 gồm 5 thành viên là ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FiinRatings; ông Nguyễn Hữu Hiệu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc FiinGroup; bà Vũ Thị Hoàn - Giám đốc Tài chính FiinRatings; cùng hai thành viên đến từ S&P Global.

FiinRatings kiện toàn nhân sự sau những thay đổi trong cơ cấu cổ đông. Trước đó, Sở Tài chính TP. Hà Nội đã chấp thuận việc S&P Global Asian Holdings Pte. Ltd., công ty con của S&P Global, trở thành cổ đông lớn của FiinRatings với tỷ lệ sở hữu 43,44% vốn điều lệ thông qua mua lại cổ phần từ FiinGroup Việt Nam và phát hành cổ phần mới. Vào ngày 25/2/2025, hai bên đã công bố thương vụ đầu tư chiến lược, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác được xây dựng từ năm 2020. Việc hoàn tất giao dịch đầu tư được kỳ vọng giúp củng cố năng lực chuyên môn và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động xếp hạng tín nhiệm.