(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, hướng dẫn chi tiết các nội dung liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng. Thông tư mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/1/2026.

Theo đó, việc ban hành Thông tư số 115/2025/TT-BTC nhằm cập nhật, hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các nghị định mới của Chính phủ, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý hoạt động huy động vốn, công bố thông tin và giám sát doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Một trong những nội dung trọng tâm của Thông tư là sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hồ sơ, mẫu biểu trong hoạt động chào bán và phát hành chứng khoán. Theo đó, Thông tư số 115/2025/TT-BTC đã điều chỉnh, cập nhật hàng loạt phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC, bao gồm các mẫu bản cáo bạch, mẫu thông báo chào bán, mẫu báo cáo kết quả chào bán, phát hành cổ phiếu, trái phiếu và chứng quyền. Danh mục phụ lục được sửa đổi, bổ sung lên tới hàng chục mẫu biểu, nhằm thống nhất cách thức lập hồ sơ, nâng cao tính đầy đủ và minh bạch của thông tin cung cấp cho nhà đầu tư.

Hoàn thiện khung pháp lý chào bán, phát hành chứng khoán. Ảnh: T.L

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định về công bố thông tin trong quá trình chào bán, phát hành chứng khoán ra công chúng. Theo quy định mới, doanh nghiệp phát hành phải thực hiện công bố thông tin kịp thời, đầy đủ hơn trong suốt quá trình chào bán, từ thời điểm nộp hồ sơ đến khi hoàn tất đợt phát hành, qua đó tăng cường trách nhiệm giải trình của tổ chức phát hành và các bên liên quan.

Đối với hoạt động mua lại cổ phiếu, Thông tư số 115/2025/TT-BTC đã làm rõ thêm trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin của công ty đại chúng khi thay đổi phương án mua lại cổ phiếu. Trong trường hợp có điều chỉnh so với phương án đã công bố, doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo, giải trình rõ lý do và chỉ được triển khai phương án điều chỉnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng điều chỉnh phương án mua lại cổ phiếu gây nhiễu thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng. Các nội dung được làm rõ nhằm bảo đảm việc xác lập và chấm dứt tư cách công ty đại chúng được thực hiện thống nhất, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý thực hiện công tác sàng lọc, giám sát hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, Thông tư số 115/2025/TT-BTC tiếp tục nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường như tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn, tổ chức kiểm toán và các cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tính chính xác, trung thực của hồ sơ chào bán, phát hành chứng khoán. Việc quy định cụ thể hơn các mẫu biểu, nội dung báo cáo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin trên thị trường sơ cấp, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.

Thông tư số 115/2025/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/1/2026 sẽ tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, tổ chức phát hành và doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, rà soát lại quy trình, hồ sơ nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định mới. Trong bối cảnh hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán đang gia tăng mạnh, việc hoàn thiện hành lang pháp lý được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố kỷ cương thị trường, nâng cao tính minh bạch và hướng tới mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán an toàn, bền vững.

Xem nội dung chi tiết Thông tư số 115/2025/TT-BTC tại đây!