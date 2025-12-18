TVS ra mắt nền tảng quản lý tài sản eWealth, tích hợp công cụ AI hỗ trợ

(TBTCO) - eWealth được TVS phát triển như một nền tảng quản lý tài sản chuyên biệt, theo mô hình “all-in-one" cho phép khách hàng theo dõi và báo cáo tài sản, phân tích thị trường và doanh nghiệp, nhận tư vấn đầu tư hay đăng ký các giải pháp ủy thác.

Nền tảng “all-in-one” cho quản lý tài sản cá nhân

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) và Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) vừa chính thức giới thiệu eWealth, nền tảng số về tư vấn đầu tư và quản lý tài sản tích hợp công nghệ, khoa học dữ liệu (Data Science), trí tuệ nhân tạo (AI) cùng năng lực tư vấn và quản lý đầu tư mà TVS và TVAM đã phát triển trong gần hai thập kỷ trên thị trường Việt Nam.

Với định hướng xây dựng hệ thống đơn giản, hiệu quả và minh bạch, eWealth được phát triển như một nền tảng quản lý tài sản chuyên biệt, tập trung vào các chức năng cốt lõi có giá trị thiết thực đối với nhà đầu tư. Thiết kế theo mô hình “all-in-one”, nền tảng cho phép khách hàng tiếp cận các hoạt động đầu tư trong một hệ thống thống nhất, từ theo dõi và báo cáo tài sản, phân tích thị trường và doanh nghiệp, đến nhận tư vấn đầu tư và khách hàng có thể đăng ký các giải pháp ủy thác phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu cá nhân. Nền tảng eWealth cũng có khả năng cập nhật và mở rộng tính năng liên tục, đảm bảo vận hành ổn định, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của từng nhóm khách hàng.

Nền tảng kết hợp công nghệ phân tích dữ liệu với năng lực tư vấn đầu tư của đội ngũ chuyên gia TVS và quản lý tài sản của TVAM, theo mô hình Hybrid Wealth Management, hiện đang được áp dụng thành công ở nhiều nước phát triển, giúp nhà đầu tư tiếp cận trải nghiệm quản lý tài sản hiệu quả và phù hợp hơn.

Nền tảng quản lý tài sản eWealth thiết kế theo mô hình “all-in-one”

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt, ông Ngô Nhật Minh, Phó Tổng Giám đốc TVS, Trưởng dự án phát triển eWealth, cho biết eWealth không đơn thuần là một sản phẩm công nghệ, mà là kết quả của quá trình chuyển đổi số toàn diện mà TVS đã triển khai trong gần ba năm qua. Theo ông Minh, sức mạnh cốt lõi của eWealth nằm ở sự đồng bộ xuyên suốt với nền tảng công nghệ mới, hệ thống dữ liệu tập trung và hệ thống quản lý nội bộ đã được tự động hóa, cho phép nền tảng vận hành trên các công cụ phân tích khoa học dữ liệu, thuật toán định lượng và trí tuệ nhân tạo chuyên biệt được TVS đào tạo riêng cho thị trường tài chính Việt Nam dựa trên sự am hiểu về tư vấn và quản lý đầu tư mà đội ngũ đã tích lũy suốt gần 20 năm qua.

Ở góc độ quản lý tài sản, ông Trần Vinh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM), nhận định mô hình kết hợp giữa nền tảng số và tư vấn, quản lý đầu tư của đội ngũ chuyên gia là hướng đi phù hợp để nâng cao trải nghiệm và củng cố sự an tâm cho nhà đầu tư. eWealth hiện thực hóa mô hình này thông qua sự giao thoa đột phá giữa công nghệ hiện đại và đội ngũ chuyên gia dày dạn, góp phần thiết lập một chuẩn mực mới giúp nhà đầu tư chủ động và tự tin hơn trong hành trình gây dựng gia sản.

Tích hợp công nghệ AI hỗ trợ nhà đầu tư

Sự kiện ra mắt nền tảng quản lý tài sản eWealth

Theo các chuyên gia từ TVS, khi truy cập eWealth, nhà đầu tư sẽ được tiếp cận với ba tầng giải pháp trong hành trình đầu tư bao gồm hỗ trợ giao dịch, tư vấn đầu tư và ủy thác quản lý tài sản. Trong đó, bộ công cụ phân tích đóng vai trò nền tảng, bao gồm phân tích cổ phiếu cơ bản và kỹ thuật, hệ thống đánh giá cổ phiếu theo thời gian thực. Cùng đó, công cụ chấm điểm cổ phiếu, chấm điểm danh mục tích hợp trong TIK AI, Đây là trợ lý AI do công ty phát triển nhằm giúp nhà đầu tư có thể sử dụng để tra cứu thông tin thị trường, cổ phiếu, ngành và doanh nghiệp, với 20 lượt truy vấn miễn phí mỗi ngày.

Các cổ phiếu được chấm điểm dựa trên nhóm chỉ báo động lượng và xu hướng, giúp nhà đầu tư nhận diện trạng thái tích cực hay tiêu cực của từng mã, bóc tách các yếu tố liên quan đến doanh nghiệp, từ định giá, mục tiêu giá, đánh giá đồng thuận của thị trường đến triển vọng ngắn hạn và trung - dài hạn của cổ phiếu.

Song song với vai trò công cụ phân tích và dịch vụ tư vấn, eWealth cung cấp dịch vụ ủy thác quản lý tài sản với hai nhóm chính ủy thác cho các chuyên gia quản lý danh mục và ủy thác theo các chiến thuật định lượng. Với hình thức ủy thác theo các chiến thuật định lượng, tính tự động hóa và kỷ luật đầu tư được đặt lên đầu. Các quyết định mua, bán và quản trị vị thế được vận hành theo các mô hình định lượng do TVS phát triển, dựa trên chỉ số cơ bản và chỉ báo kỹ thuật của từng cổ phiếu.

Theo Phó Tổng Giám đốc Ngô Nhật Minh, một trong những điểm khác biệt của eWealth, nhất là khi so sánh với các fintech, là gốc phát triển từ tài chính. Các mô hình, thuật toán và ngay cả TIK AI đều được xây dựng và đào tạo dựa trên ý tưởng và kinh nghiệm từ các chuyên gia về tư vấn và phân tích đầu tư của Thiên Việt, thay vì xây từ góc độ công nghệ thuần túy. Vượt lên khái niệm của một nền tảng tài chính thông thường, eWealth được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm đơn giản, hiệu quả và an tâm cho khách hàng trong mọi hành trình quản lý tài sản.