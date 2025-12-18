Ngày 18/12: Giá cao su phục hồi

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hồi phục nhờ diễn biến giá dầu thô và triển vọng nguồn cung có thể thắt chặt hơn trong thời gian tới. Trong nước, giá cao su nguyên liệu duy trì ổn định.

Ảnh minh họa

Thị trường thế giới

Dao đông ngược chiều nhưng chung xu hướng thận trọng. Theo đó, tại Nhật Bản, hợp đồng tháng 1 trên sàn Osaka giảm 0,3% (1,1 yen) xuống 322,4 yen/kg. Trên sàn Thượng Hải, hợp đồng tháng 3/2026 giảm 0,3% (- 40 NDT/tấn), xuống 15.210 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 17/12, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 đi ngang 55 baht/kg. Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 tăng 0,8% (2,6 yen) lên mức 325 yen/kg. Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,76% (115 nhân dân tệ) lên mức 15.325 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng trong phiên giao dịch hôm qua, được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu thô và triển vọng nguồn cung ngày càng thắt chặt, dù đà tăng bị hạn chế phần nào bởi đồng yên mạnh lên, theo Reuters.

Hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) tăng 3,5 yên, tương đương 1,07%, lên 330,5 yên (2,13 USD)/kg.

Trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 tăng 200 nhân dân tệ, tương đương 1,32% lên 15.375 nhân dân tệ (2.182,80 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 2/2026 – hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng 250 nhân dân tệ, tương đương 2,3%, lên 11.105 nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su giao tháng gần nhất trên sàn SICOM Singapore cho kỳ hạn tháng 1/2026 được giao dịch lần cuối ở mức 175,5 US cent/kg, tăng 0,5%.

Thị trường trong nước

Cập nhật lúc 08:20:01 ngày 18/12/2025 trên trang giacaphe.com, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Tương tự, các doanh nghiệp khác bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2-loại 1). Tương tự, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.