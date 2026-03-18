(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 403/NQ-CP của Chính phủ, đặt mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo đảm số người tham gia đến năm 2030 đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao Bảo hiểm xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) đến mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời siết chặt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

Cùng với đó, cơ quan BHXH sẽ tham mưu xây dựng chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và phân bổ cụ thể tới từng xã, phường.

Sở Nội vụ được giao phối hợp quản lý lao động, nắm bắt tình hình sử dụng lao động tại doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH. Cơ quan này cũng sẽ cùng các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về lao động và BHXH, định kỳ báo cáo sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào đầu năm 2031.

Hà Nội tăng tốc mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa

Trong khi đó, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện cho người dân, bên cạnh chính sách hỗ trợ từ Trung ương, qua đó khuyến khích mở rộng diện bao phủ trong khu vực phi chính thức.

UBND các xã, phường sẽ đóng vai trò “đầu mối” triển khai tại cơ sở, trực tiếp giao chỉ tiêu, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Các địa phương được yêu cầu chủ động xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tổ chức đánh giá kết quả hằng năm.

Cùng với hệ thống chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tăng cường vận động người dân tham gia BHXH, huy động nguồn lực hỗ trợ và phát huy vai trò giám sát, phản biện trong quá trình thực hiện chính sách.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển người tham gia BHXH, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn Thủ đô.