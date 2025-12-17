(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (ngày 17/12) tâm lý thận trọng bao phủ thị trường sau phiên tăng mạnh. VN-Index có thời điểm giảm sâu hơn 20 điểm trước khi hồi lại về cuối phiên với mức giảm thu hẹp.

VN-Index giảm hơn 5 điểm

Sau phiên phục hồi mạnh, ngắt mạch giảm điểm 5 phiên liên tiếp, VN-Index tăng điểm nhẹ đầu phiên lên quanh 1.685 điểm với thanh khoản thấp, áp lực cung giá cao gia tăng ở nhiều mã. VN-Index sau đó chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản tăng trong phiên chiều. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -5,52 điểm, về mức 1.673,66 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 17/12

Trong phiên 17/12, các cổ phiếu tăng điểm gồm: FPT (+1,05), GEX (+3,69), PVD (+4,45), VCK (+3,15), DBC (+2,5)… Các cổ phiếu giảm điểm gồm: DGC (-6,94), HPG (-1,12), VIX (-2,84), SSI (-1,98), CTG (- 1,56).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 114 mã tăng giá, 54 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 206 mã giảm giá.

Áp lực bán cuối phiên khiến độ mở thị trường bao trùm bởi sắc đỏ với 14/21 nhóm ngành giảm điểm. Nhựa, công nghệ viễn thông và ngân hàng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, chứng khoán và bất động sản Khu công nghiệp là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -11,92 điểm về mức 1.897,95 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 21 mã giảm và 6 mã tăng giá, 3 mã giữ giá.

Thanh khoản giảm trong ngày thị trường có phiên dừng chân khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-24,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 613 triệu cổ phiếu (-27,88%), tương đương giá trị đạt 19.547 tỷ đồng (-22,67%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, chỉ số HNX-Index giảm -1,96 điểm về mức 253,12 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,26 điểm lên mức 118,76 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng “nhỏ giọt” với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 5 tỷ đồng. HDB 136 tỷ đồng, FPT 101 tỷ đồng và GEX 79 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -171 tỷ đồng, CTG -81 tỷ đồng, VHM -64 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 31 tỷ đồng.

Khả năng sẽ vẫn còn rung lắc

VN-Index có phiên giằng co cung cầu trong hầu hết thời gian giao dịch, thị trường dao động quanh ngưỡng giá tham chiếu nhưng diễn biến cân bằng bị làm nhiễu bởi quá trình cơ cấu danh mục của các quỹ trong phiên ATC. Các cổ phiếu Midcap vẫn cho thấy khả năng tăng tốc mạnh mẽ, tập trung ở một số nhóm có sự chú ý của dòng tiền như dầu khí (PET, PVD), điện (GEE, GEX), đặc biệt là cây nến “rút chân” mạnh mẽ của cổ phiếu VCK để kết phiên tăng ( 3,15%). Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán chịu áp lực bán ở mức khá khi đóng cửa với biên độ giảm quanh ngưỡng 1 – 2% và phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp của DGC với hơn 14 triệu cổ phiếu dư bán, điều không thường thấy ở một doanh nghiệp lâu nay vẫn được đánh giá là có cơ bản tốt.

Trong khi đó, ở nhóm vốn hóa lớn VIC đã mất sắc xanh và lùi về tham chiếu trong khi VCB chịu sức ép ở đợt ATC, đóng cửa giảm 0,35%. Như vậy VCB đã trượt giá tới 1,22% so với mức chốt buổi sáng. TCB cũng để mất tham chiếu của phiên sáng, đóng cửa giảm 1,21%. Đặc biệt GAS ngay khi thị trường mở cửa trở lại đã bị xả. Trụ này lao dốc khá nhanh và đóng cửa giảm tổng cộng 2,18% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay giảm khoảng 2,78%. VPB, HPG, MBB, FPT cũng suy yếu thêm.

VN-Index gặp phải áp lực bán khiến thị trường đảo chiều giảm điểm trong phiên hôm nay. Ảnh: T.L

VN30-Index kết phiên giảm 0,62% với 6 mã tăng/21 mã đỏ, độ rộng phản ánh rõ nét sự thay đổi (chốt phiên sáng là 14 mã tăng/14 mã giảm). Đặc biệt thanh khoản rổ này chiều nay tăng vọt gần 83% so với phiên sáng, đạt 6.226 tỷ đồng. Nhiều mã chịu sức ép lớn và có thanh khoản cao, ví dụ SHB khớp dẫn đầu rổ chiều nay với 545,5 tỷ đồng, giá cũng trượt giảm 1,26%.

Nhóm bluechips chỉ có BID tăng 1,6%, FPT tăng 1,05% là đáng kể. Đây cũng là hai trong bốn cổ phiếu có cải thiện giá chiều nay. Khá may mắn là BID và FPT cũng là những mã vốn hóa lớn. VHM cũng là một trợ lực đáng kể dù mã này đóng cửa vẫn giảm 0,11%. So với giá chốt buổi sáng, VHM đã cải thiện, tăng 2,04%. Một cổ phiếu khác ngoài rổ VN30 là VPL chiều nay cũng tăng thêm 2,45%, đóng cửa trên tham chiếu 4,27%.

Những cổ phiếu giảm giá đáng kể là VIX giảm 2,84%, SSI giảm 1,98%, DGC giảm 6,94%, VJC giảm 3,34%, CII giảm 3,3%, VNM giảm 2,02%, DXG giảm 2,32%. Thống kê sàn này lúc đóng cửa cũng có hơn 46% số cổ phiếu chốt giá thấp nhất hoặc chỉ chênh 1 bước giá kỹ thuật. Thanh khoản phiên chiều ghi nhận tăng 20% so với phiên sáng.

Dù bùng nổ tăng mạnh về điểm số trong phiên hôm qua nhưng VN-Index lại nhanh chóng gặp phải áp lực bán khiến thị trường đảo chiều giảm điểm trong phiên hôm nay. Tuy vậy biên độ giảm không lớn và thanh khoản cũng suy giảm cho thấy áp lực bán không quá lớn. Phiên điều chỉnh hôm nay cho thấy xu hướng tăng điểm vẫn chưa được xác nhận nên khả năng sẽ vẫn còn rung lắc trong các phiên tới. Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế mua đuổi và căn nhịp chỉnh về vùng quanh mốc 1.660 điểm trong các phiên tới để mở vị thế mua thăm dò nhỏ./.