Chứng khoán ngày 15/12: Thanh khoản suy giảm, VN-Index diễn biến giằng co tìm kiếm điểm cân bằng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (ngày 15/12) tiếp tục ghi nhận diễn biến giằng co trong bối cảnh tâm lý thận trọng bao trùm sau phiên giảm mạnh cuối tuần trước. VN-Index đóng cửa có phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp. Điểm tích cực là biên độ giảm và thanh khoản đều suy giảm mạnh so với phiên cuối tuần trước.

VN-Index giảm điểm nhẹ

Thị trường chứng khoán hôm nay, sau tuần tạo đỉnh và giảm mạnh, kết thúc giai đoạn phục hồi, tăng điểm ngắn hạn. Thị trường tiếp tục giao dịch với áp lực gia tăng trong phiên hôm nay. VN-Index phục hồi trong phiên sáng lên vùng giá 1.665 điểm, thanh khoản ở mức thấp, lực cầu suy yếu ở nhiều nhóm mã. VN-Index chịu áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều với thanh khoản tăng và phục hồi cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -0,88 điểm, về mức 1.646,01 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 15/12

Trong phiên 15/12, các cổ phiếu tăng điểm gồm: VPB (+1,88), TCX (+1,72), BSR (+1,16), VNM (+0,93), VRE (+0,84).… Các cổ phiếu giảm điểm gồm: VPL (-2,38), VHM (-1,56), VIC (-1,02), LPB (-0,98), GEE (-0,77).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 126 mã tăng giá, 60 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 188 mã giảm giá.

Thị trường dừng chân sau phiên giảm đồng loạt, tuy nhiên độ mở vẫn chiếm ưu thế với 13/21 nhóm ngành giảm điểm. Dầu khí, bất động sản Khu công nghiệp và ngân hàng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thủy sản, bất động sản và nhựa là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến tích cực hơn khi tăng +2,81 điểm lên mức 1.869,84 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế khi có tới 15 mã giảm và 9 mã giảm giá và 6 mã giữ giá.

Diễn biến giằng co, lưỡng lự xuyên suốt khiến thanh khoản khớp lệnh trở về mức thấp hơn (-10,1%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 687 triệu cổ phiếu (-25,45%), tương đương giá trị đạt 18.791 tỷ đồng (-24,06%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự và cùng giảm điểm. Chỉ số HNX-Index giảm -0,72 điểm về mức 249,37 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,71 điểm về mức 118,55 điểm.

Sau nhiều ngày ròng rã hạ tỷ trọng, nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 694 tỷ đồng. TCX 169 tỷ đồng, VIX 154 tỷ đồng và HPG 135 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -247 tỷ đồng, MBB -89 tỷ đồng, MSN -75 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 8 tỷ đồng.

Cổ phiếu bluechip “cầm nhịp” thị trường

Phiên giao dịch buổi sáng chứng kiến nỗ lực trở lại sau phiên giảm mạnh vào hôm thứ Sáu tuần trước thế nhưng tâm lý thận trọng một lần nữa lên ngôi, đẩy VN-Index lùi lại về ngưỡng giá đỏ. Dẫn đầu đà giảm là nhóm cổ phiếu họ Vingroup bao gồm VPL, VHM, VIC và lần lượt trở thành 3 cổ phiếu gây giảm điểm nhiều nhất tới thị trường chung. Bên cạnh đó, nhóm ngành chịu thiệt hại nặng nhất trong ngày hôm nay phải kể tới nhóm Bất động sản khi phần lớn chịu áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng -3%, thậm chí có những mã giảm mạnh hơn như NLG (-5,17%), CEO (-5,43%). Ở chiều ngược lại, một số bluechip vẫn cho thấy khả năng “cầm nhịp” thị trường khá tích cực, giữ lại số điểm quý giá như TCX ( 6,61%), BSR ( 6.67%) và VPB ( 3.58%).

Xét theo ngành, bất động sản có trạng thái giao dịch kém tích cực nhất. Bên cạnh nhóm Vingroup, các mã đầu ngành như KDH, NLG, NVL đều chốt phiên trong sắc đỏ. QCG và VRE là những điểm sáng hiếm hoi khi lần lượt tăng 6,8% và 5,3%, giúp chỉ số tránh phiên điều chỉnh sâu hơn.

Nhóm ngân hàng có sự giằng co mạnh. VPB, STB, CTG và ACB đóng cửa trong sắc xanh với biên độ dao động 0,2-3,6%. Một số mã vốn hóa lớn như VCB, BID, TCB, TPB giữ tham chiếu. Ngược lại, LPB và EIB đồng loạt giảm mạnh trên 2,7%.

Nhóm chứng khoán diễn biến tương tự. Trong khi TCX, VCI, HCM, SSI và VND tăng 1-6% thì VPX (cổ phiếu của VPBankS mới lên sàn tuần trước) giảm 4% còn 29.100 đồng.

VN-Index đóng cửa có phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp. Ảnh: T.L

Kết phiên VN-Index tạo thanh mẫu hình nến Doji thể hiện sự lưỡng lự của giới đầu tư. Sắc xanh đã lan tỏa khá tốt trong phiên sáng, nhưng dư âm của phiên hoảng loạn trước đó khiến áp lực bán lại quay về chiếm ưu thế khiến VN-Index phải đóng cửa trong sắc đó. Tuy biên độ và thanh khoản đều suy giảm, nhưng xu hướng giảm điểm vẫn chưa có tín hiệu dừng và khả năng cao sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. Các chuyên gia kỳ vọng ngưỡng hỗ trợ (1.610-1.620) là mốc có thể giúp VN-Index đảo chiều quay lại nhịp hồi phục. Vì vậy nhà đầu tư cần tiếp tục ưu tiên quan điểm thận trọng, hạn chế giải ngân ở thời điểm hiện tại, chỉ mở thêm vị thế mua thăm dò khi VN-Index chạm tới ngưỡng hỗ trợ kỳ vọng ở trên./.