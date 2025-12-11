Chứng khoán ngày 11/12: VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp, đánh rơi mốc 1.700 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (ngày 11/12) ghi nhận trạng thái thận trọng bao trùm, sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Áp lực bán gia tăng khiến VN-Index giảm hơn 20 điểm, xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.

Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh phiên thứ 3 liên tiếp. VN-Index trong phiên sáng giảm điểm với thanh khoản thấp khi nhiều cổ phiếu nổ lực phục hồi. Áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều, thanh khoản gia tăng mạnh với nhiều cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -20,08 điểm, về mức 1.698,9 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 11/12

Trong phiên 11/12, các cổ phiếu tăng điểm gồm: SAB (+0,26), BMP (+0,24), LPB (+0,22), KBC (+0,18), FPT (+0,17)… Các cổ phiếu giảm điểm gồm: VIC (-2,62), VHM (-2,37), VPL (-2,01), VPB (-1,61), VCB (-1,22)...

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 104 mã tăng giá, 75 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 192 mã giảm giá.

Sắc đỏ vẫn tiếp tục chi phối độ mở thị trường với 15/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Ngân hàng, điện và thép là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, thủy sản và hóa chất là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -22,69 điểm về mức 1.924,29 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế với 26 mã giảm, 1 mã giữ giá và chỉ có mã tăng giá.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại diễn biến trái biến trái chiều. Trong đó, chỉ số HNX-Index giảm -0,61 điểm về mức 255,87 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,88 điểm lên mức 119,99 điểm.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại diễn biến trái biến trái chiều. Trong đó, chỉ số HNX-Index giảm -0,61 điểm về mức 255,87 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,88 điểm lên mức 119,99 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng -493 tỷ đồng trên toàn thị trường. FPT 240 tỷ đồng, MBB 71 tỷ đồng và VIX 52 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -192 tỷ đồng, STB -158 tỷ đồng, VHM -105 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.v

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 17 tỷ đồng.

Áp lực lớn từ nhóm cổ phiếu bluechip

Ngay từ khi mở cửa thị trường chứng khoán hôm nay đã xuất hiện rung lắc mạnh. Sau đó VN-Index có thời điểm hồi phục về sát tham chiếu, nhưng đà giảm nhanh chóng quay trở lại và khiến chỉ số đánh mất mốc 1.700 điểm chỉ sau một giờ giao dịch. Trong phiên chiều, thị trường tiếp tục biến động mạnh. Dù có nhịp kéo điểm vào khoảng 14 giờ, áp lực bán sau đó lại gia tăng khiến chỉ số giảm hơn 20 điểm so với tham chiếu.

VN-Index có phiên giảm thứ 3 liên tiếp, xuyên thủng mốc tâm lý 1.700 điểm. Ảnh: T.L

Khi biên độ giảm của VIC và các cổ phiếu cùng hệ sinh thái không còn ảnh hưởng lớn tới chỉ số, thì phần còn lại của thị trường lại phải chịu áp lực bán ở mức khá trong phiên chiều. Nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt ở nhóm ngân hàng và chứng khoán đóng cửa trong sắc đỏ cùng với biên độ giảm (-4,37%) của VJC trở thành những tác nhân gây đè nặng lên VN-Index. Nhìn chung, cả ba nhóm dẫn dắt dòng tiền gồm bất động sản, ngân hàng và dịch vụ tài chính, đều có chỉ số ngành suy giảm. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh hầu hết tập trung ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, do đó, lực kéo tăng lên thị trường chung là không đáng kể. Đường giá MA50 (1.680 điểm) tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ và nhiều khả năng tâm lý giao dịch của giới đầu tư sẽ cân bằng trở lại quanh ngưỡng hỗ trợ này.

VN-Index có phiên giảm thứ 3 liên tiếp, xuyên thủng mốc tâm lý 1.700 điểm. Biên độ giảm đã gia tăng đáng kể ở nhiều cổ phiếu thuộc nhiều nhóm ngành khác nhau mà không chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu họ Vingroup như phiên trước. Đây là một tín hiệu khá tiêu cực cho xu hướng chung, nhưng điểm nhấn là thanh khoản lại sụt giảm mạnh với khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong 7 tháng trở lại đây và sụt giảm (-26,1%) so với mức bình quân 20 phiên nên áp lực bán tháo không xác nhận. Ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.680 điểm khả năng sẽ được VN-Index test trong một vài phiên tới.

Các chuyên gia vẫn duy trì quan điểm nắm giữ danh mục đã mua trước đó, nhưng hạn chế việc mở thêm vị thế mua mới. Tuy vậy, có thể chờ VN-Index test vùng hỗ trợ quanh mốc 1.680 điểm để tăng thêm tỷ trọng ở những cổ phiếu đang có lợi nhuận./.