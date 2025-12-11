Shinhan Life Việt Nam nhận giải thưởng “Excellence in Product Innovation Award”

(TBTCO) - Shinhan Life Việt Nam tự hào được vinh danh ở hạng mục “Excellence in Product Innovation Award” - Giải thưởng Xuất sắc trong cải tiến sản phẩm tại Diễn đàn InsurInnovator Connect Vietnam 2025 (IIC Vietnam 2025).

Ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam (trái) nhận Giải thưởng Excellence in Product Innovation Award

Diễn đàn IIC Vietnam 2025 vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề "Redefining Insurance for a Fast-changing in Vietnam" (tạm dịch: Tái định hình ngành Bảo hiểm trong bối cảnh Việt Nam thay đổi nhanh chóng). Sự kiện đã quy tụ hơn 400 đại diện cấp cao của các đơn vị trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ, các công ty tái bảo hiểm, môi giới, nhà cung cấp giải pháp công nghệ, tư vấn, nhà đầu tư, công ty công nghệ bảo hiểm, công ty khởi nghiệp, đại diện hiệp hội, cùng hơn 50 diễn giả. Shinhan Life Việt Nam tự hào là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại thị trường Việt Nam được vinh danh trong lễ trao giải IIC Asia Awards 2025 nằm trong khuôn khổ của sự kiện IIC Vietnam 2025.

Giải thưởng Excellence in Product Innovation Award được đánh giá dựa trên khả năng thích ứng thị trường, giá trị mang lại cho khách hàng và hiệu quả triển khai thực tế của các sản phẩm bảo hiểm. Danh hiệu này là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng của Shinhan Life Việt Nam trong việc phát triển các giải pháp bảo hiểm nhân thọ linh hoạt, lấy khách hàng làm trọng tâm, nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích lũy ngày càng đa dạng của thị trường Việt Nam.

Danh mục sản phẩm được vinh danh bao gồm những giải pháp bảo vệ tài chính được thiết kế linh hoạt, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng ở mọi giai đoạn cuộc sống, từ bảo vệ bản thân, chăm sóc sức khỏe đến lập quỹ dự phòng hay tích lũy và đầu tư cho tương lai.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Shinhan Life Việt Nam cũng đã được vinh danh với giải thưởng “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất” dành cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan – An Thịnh tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS 2025).

Ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ: “Sự công nhận tại hạng mục quan trọng này một lần nữa khẳng định vị thế và cam kết của Shinhan Life Việt Nam trong việc lắng nghe và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo để mang đến những giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính hiệu quả, linh hoạt, song hành cùng khách hàng trên mọi chặng đường cuộc sống”./.