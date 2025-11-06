(TBTCO) - Shinhan Life Việt Nam vừa vinh dự nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" năm thứ hai liên tiếp tại Lễ vinh danh Saigon Times CSR 2025, do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times) tổ chức. Sự kiện khẳng định những nỗ lực không ngừng và cam kết dài hạn của Shinhan Life Việt Nam trong việc phát triển bền vững, đặc biệt thông qua các sáng kiến ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Với chủ đề “Toward a Sustainable Society – Hướng đến một xã hội phát triển bền vững”, chương trình năm 2025 nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển hài hoà trên ba trụ cột: tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội. Danh hiệu này là sự ghi nhận cho những đóng góp thiết thực của Shinhan Life Việt Nam trong việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt, đặc biệt tập trung vào giáo dục và sức khỏe của thanh thiếu niên.

Ông Bae Seung Jun, - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam (giữa) nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" tại Lễ vinh danh Saigon Times CSR 2025.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Shinhan Life Việt Nam vẫn luôn tin vào lợi ích bền vững và dài hạn khi đầu tư vào thế hệ trẻ về cả mặt thể chất và tinh thần, xem việc đầu tư vào sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ là nền tảng cho sự thịnh vượng bền vững của đất nước. Trong suốt 4 năm qua, công ty đã triển khai nhiều sáng kiến nổi bật nhằm hỗ trợ giáo dục và sức khỏe cho thanh thiếu niên, đặc biệt là nhóm trẻ em yếu thế.

Công ty đã ký biên bản ghi nhớ và hợp tác chặt chẽ với Làng trẻ em SOS Việt Nam, cung cấp sự hỗ trợ cơ sở vật chất (như cải tạo sân chơi, trao tặng máy tính học tập) và tinh thần thông qua chuỗi chương trình giáo dục iLead giúp các em khám phá giá trị cá nhân và khơi dậy khả năng tự lãnh đạo. Một sáng kiến nổi bật khác dành cho thế hệ trẻ là chương trình định hướng nghề nghiệp S-Career đã thu hút hơn 2.000 học sinh và 200 giáo viên tham gia trong 2 năm triển khai, cung cấp kiến thức nền tảng và kinh nghiệm thực tế giúp học sinh trung học phổ thông tự tin định hướng sự nghiệp.

Bên cạnh đó, chương trình học bổng S-Cellence mùa đầu tiên đã thu hút gần 200 hồ sơ đăng ký. Ngoài phần học bổng trị giá 10.000.000 đồng/sinh viên, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội kiến tập, học hỏi kinh nghiệm làm việc thực tế tại Shinhan Life Việt Nam trong một tháng, trước khi chính thức gia nhập thị trường lao động sau tốt nghiệp.

Chia sẻ về danh hiệu danh giá này, ông Bae Seung Jun - Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam, bày tỏ sự tự hào: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi Shinhan Life Việt Nam lần thứ hai liên tiếp được vinh danh là “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại Lễ vinh danh uy tín của Saigon Times. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của toàn thể đội ngũ Shinhan Life mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục kiên định với sứ mệnh của mình. Trong những năm tiếp theo, Shinhan Life Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung phát triển và mở rộng các hoạt động, sáng kiến thiết thực dành cho thế hệ trẻ Việt Nam. Chúng tôi tin rằng đầu tư vào giáo dục, sức khỏe và trang bị những giá trị sống cho thanh thiếu niên sẽ góp phần kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh và một tương lai vững bền cho đất nước".