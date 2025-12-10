Sàn HOSE đón thêm loạt tân binh

(TBTCO) - Trong chưa đầy một tuần, sàn HOSE đã đón hai tân binh gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển máy Việt Nam (VVS) và Công ty Cổ phần Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX).

Ngày 10/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển máy Việt Nam (mã chứng khoán VVS) và đưa vào giao dịch chính thức 21.525.000 cổ phiếu VVS với tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là hơn 215 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của VVS là 58.000 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá 20%.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển máy Việt Nam được thành lập năm 2010, hoạt động trong kinh doanh ô tô và xe có động cơ khác. VVS hiện có 16 chi nhánh trên cả nước, hoạt động nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các loại xe tải và các loại xe chuyên dụng.

Theo kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023-2024, doanh thu hoạt động của VVS năm 2023 và năm 2024 lần lượt đạt hơn 2.265 tỷ đồng và 3.891 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17 tỷ đồng và 68 tỷ đồng. Kết thúc quý III/2025, doanh thu hoạt động của công ty đạt hơn 5.450 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 170 tỷ đồng.

Lễ niêm yết cổ phiếu VVS ngày 10/12

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, đại diện lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VVS. Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của các công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán.

Đây là doanh nghiệp thứ hai trong tuần này đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE. Đầu tuần, vào ngày 8/12, Công ty Cổ phần Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (mã chứng khoán: AFX) đã đưa vào giao dịch chính thức 35.000.000 cổ phiếu AFX. Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là 350 tỷ đồng.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của AFX là 11.300 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu đóng cửa phiên 10/12 là 12.900 đồng/cổ phiếu. Theo kết quả báo cáo tài chính kiểm toán, doanh thu hoạt động của doanh nghiệp năm 2023 và năm 2024 lần lượt đạt hơn 2.138 tỷ đồng và 2.057 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 27 tỷ đồng và 28 tỷ đồng. Kết thúc quý III/2025, doanh thu hoạt động của công ty đạt hơn 1.761 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng.

Ngày mai (11/12), cổ phiếu VPX của Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) sẽ chào sàn HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu niêm yết là 1,875 tỷ cổ phiếu, quy mô vốn hóa tương ứng gần 64.000 tỷ đồng.

Tương tự VCK, cổ phiếu VPX chào sàn tại mức giá IPO. Công ty cổ phần Chứng khoán VPS cũng đã chính thức chốt ngày giao dịch đầu tiên vào ngày 16/12/2025. Mức giá tham chiếu cho cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 60.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá IPO. Ước tính theo giá tham chiếu ngày đầu tiên chào sàn, vốn hóa thị trường của Chứng khoán VPS đạt 88.938 tỷ đồng.