(TBTCO) - Nhà đầu tư đăng ký mua tổng cộng hơn 13.200 tỷ đồng. Tỷ lệ phân bổ trong đợt IPO của VPBankS là 96,036%, tương ứng nhà đầu tư đặt mua mỗi 100.000 cổ phiếu mới sẽ được mua 96.036 cổ phiếu.

Ngày 31/10, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã kết thúc thời gian nhận mua cổ phiếu trong đợt chào bán 375 triệu cổ phiếu IPO với giá 33.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền huy động là gần 12.713 tỷ đồng.

Theo thông báo vừa được VPBankS công bố, có gần 13.000 lệnh đăng ký thành công với tổng khối lượng đặt mua đạt gần 390,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đạt hơn 13.237 tỷ đồng, vượt giá trị chào bán. Tỷ lệ phân bổ trong đợt IPO là 96,036%, tương ứng nhà đầu tư đặt mua mỗi 100.000 cổ phiếu mới sẽ được mua 96.036 cổ phiếu.

Số cổ phiếu phân bổ cho nhà đầu tư được tính bằng số lượng cổ phiếu đăng ký mua thành công nhân với tỷ lệ phân bổ (96,036%) và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

VPBankS và các đại lý phân phối sẽ gửi thông báo kết quả phân bổ cổ phiếu và số tiền phải nộp cho nhà đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư sẽ thanh toán số tiền còn phải nộp từ ngày 3/11 đến 7/11/2025. Trước ngày 18/11, VPBankS sẽ thông báo kết quả mua cổ phiếu. Dự kiến, trong tháng 12/2025, cổ phiếu sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).

Đợt IPO thu hút số lượng đăng ký mua vượt số lượng chào bán dù thị trường chứng khoán Việt Nam có nhịp điều chỉnh mạnh thời gian qua. Nhiều nhà đầu tư tổ chức đặt mua với giá trị lớn trong ngày đầu mở bán như Dragon Capital hay Chứng khoán VIX.

Theo ông Vũ Hữu Điền - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc VPBankS, việc nhà đầu tư đăng ký vượt số lượng chào bán là tiền đề cho cho sự thành công của thương vụ IPO của VPBankS. Nguồn vốn huy động, gần 12.713 tỷ đồng, sẽ giúp VPBankS củng cố nền tảng vốn vững mạnh, mở rộng hoạt động kinh doanh như cho vay margin, đầu tư, thúc đẩy sự tăng trưởng bứt phá và bền vững trong giai đoạn tới.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt mức kỷ lục 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Sau 3 quý, VPBankS thực hiện được hơn 73% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 đã được điều chỉnh (4.450 tỷ đồng, cao thứ hai toàn ngành).

Đến cuối quý III/2025, tổng tài sản VPBankS đạt 62.127 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với thời điểm đầu năm, thuộc nhóm dẫn đầu thị trường. Dư nợ margin của VPBankS tiếp tục thiết lập cột mốc mới, đạt 26.664 tỷ đồng, tăng 9.011 tỷ đồng so với cuối quý liền trước (51%) cũng như gấp gần ba lần thời điểm đầu năm (9.447 tỷ đồng). Tại thời điểm 30/9/2025, VPBankS đã là công ty chứng khoán có tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, dư nợ cho vay margin lớn top 3 toàn ngành, lợi nhuận đứng top 4 và có doanh thu môi giới trong nhóm 10 đơn vị cao nhất trong quý III/2025.