VPBankS tận dụng lợi thế “không đơn độc”, đặt mục tiêu top đầu mảng thị trường vốn nợ

(TBTCO) - Chỉ 3 tuần chóng vánh, một thương vụ trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng được hoàn tất. Mảng thị trường vốn nợ - DCM (một cấu phần trong hoạt động ngân hàng đầu tư) được xác định là một trong các trụ cột chiến lược của VPBankS.

Tám năm, hai roadshow và một VPBankS “không đơn độc”

Cách đây hơn 8 năm, vào một ngày giữa tháng 8/2017, buổi roadshow trước thềm niêm yết cổ phiếu VPB lấp kín khán phòng với hơn 200 nhà đầu tư tại một khách sạn lớn ở TP. Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank, đứng trên sân khấu chia sẻ về định hướng phát triển của một ngân hàng tư nhân trẻ nhưng đầy khát vọng với các mục tiêu lớn.

Cũng tại địa điểm này và thêm buổi roadshow tại Hà Nội, ông Vinh một lần nữa xuất hiện trên sân khấu nhưng với một vai trò khác, đại diện cổ đông mẹ, giới thiệu về đợt chào bán cổ phiếu của Công ty Chứng khoán VPBankS (VPBankS), một thành viên thuộc hệ sinh thái VPBank.

Trước đây, VPBank huy động qua đợt chào bán 200 triệu USD, tương đương hơn 4.500 tỷ đồng, tiếp đó tổ chức roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu với các nhà đầu tư trong nước trước thềm niêm yết. Còn hiện tại, công ty con VPBankS đang chào bán hơn 375 triệu cổ phiếu. Với giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 12.713 tỷ đồng, không chỉ lớn hơn nhiều số vốn ngân hàng mẹ từng huy động trước khi lên sàn mà còn là một trong những IPO lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán.

VPBankS là công ty đầu tiên áp dụng quy trình rút gọn IPO và niêm yết song song, giúp rút ngắn đáng kể thời gian lên sàn. Theo lộ trình được công bố, kết quả đăng ký và phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố vào đầu tháng 11, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 3/11 đến 7/11/2025. Dự kiến tháng 12/2025, công ty sẽ niêm yết cổ phiếu.

Chia sẻ tại sự kiện roadshow diễn ra ở Hà Nội, một điều được ông Nguyễn Đức Vinh nhấn mạnh, đó là VPBankS "không đơn độc". Từ việc mua lại một công ty nhỏ, trong vòng hơn ba năm, VPBankS đã tăng vốn, mở rộng quy mô, xây dựng đội ngũ và tài sản đến từ việc “đi nhanh nhờ tầm nhìn chung”.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nhanh và liên tục qua các năm là điều ngân hàng mẹ VPBank đã "nói được, làm được". Còn với VPBankS, sau hơn 3 năm, vốn chủ sở hữu hơn 20.000 tỷ đồng, thuộc top 3; tổng tài sản hơn 62.000 tỷ đồng, thuộc top 3. Chính năng lực này giúp công ty phát triển những mảng cần nhiều vốn như thị trường vốn nợ (DCM), margin, hệ thống công nghệ thông tin.

Theo ông Vũ Hữu Điền - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc VPBankS cho biết, sự cộng hưởng sức mạnh hệ sinh thái đến từ việc VPBank là ngân hàng tư nhân lớn nhất tính theo tổng tài sản, cũng là tập đoàn tài chính đa dạng nhất ở Việt Nam tạo ra lợi thế riêng có cho VPBankS.

VPBank và các công ty trong hệ sinh thái sở hữu tập khách hàng lớn

VPBankS cũng nhận sự hỗ trợ mạnh từ đối tác chiến lược SMBC. SMBC hỗ trợ trên nhiều phương diện, bao gồm huy động vốn và các thương vụ M&A khi bán doanh nghiệp trong nước cho đối tác ngoại, đặc biệt là Nhật Bản.

Mũi chiến lược mảng thị trường vốn nợ

Trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư (IB), ông Vũ Hữu Điền cho biết VPBankS là một trong số ít công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ One-stop shop giúp chỉ trong thời gian ngắn có thể làm các khâu từ tư vấn, bảo lãnh, đầu tư, phân phối và cung cấp dịch vụ khác trong suốt vòng đời của trái phiếu. Thực tế, ông Điền cho biết, VPBankS từng thực hiện thương vụ trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng trong 3 tuần. Trong 9 tháng đầu năm nay, thị phần tư vấn phát hành TPDN phi ngân hàng đã vượt trên 10%.

Theo CEO VPBankS, sẽ rất khó để đạt được nếu không có vốn lớn, được hỗ trợ mạnh từ ngân hàng mẹ mạnh và có số lượng khách hàng lớn, có khả năng huy động vốn chủ sở hữu và nợ để đảm bảo bảo lãnh phát hành và phân phối... Công ty còn có 50 chuyên gia ngân hàng đầu tư, thuộc nhóm lớn nhất trên thị trường cùng hệ thống phân phối qua ba trụ cột gồm, phục vụ cho định chế tài chính, công ty quản lý quỹ, ngân hàng.

Mục tiêu của VPBankS đối với mảng thị trường vốn nợ (Debt Capital Market)

Trả lời câu hỏi về rủi ro khi tham gia thị trường vốn nợ cùng ảnh hưởng tới hệ số CAR hợp nhất của ngân hàng, nhất là với các hoạt động bảo lãnh phát hành cam kết chắc chắn, ông Nguyễn Đức Vinh cho biết, ở các ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới, 70% thu nhập từ mảng thị trường vốn nợ đến từ khoản thu phí qua hoạt động tư vấn, bảo lãnh và phân phối.

Cùng đó, VPBank và VPBankS đều có hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ để đảm bảo an toàn hoạt động. Theo ông Vinh, trên thế giới, quy mô thị trường vốn nợ lớn hơn rất nhiều so với thị trường vốn cổ phần. Đây cũng là bộ gen ADN cốt lõi của các ngân hàng đầu tư tại những thị trường phát triển như Mỹ hay châu Âu.

Cùng mảng ngân hàng đầu tư, bốn trụ cột kinh doanh được VPBankS xác định còn là hoạt động cho vay margin, môi giới và đầu tư. Mảng cho vay margin có hệ thống bài bản, đội ngũ nhân lực có khả năng nhận định thị trường và ra quyết định cùng nguồn vốn vững chắc để đảm bảo cho vay quy mô lớn.

Về môi giới, VPBankS thừa hưởng lợi thế lượng khách hàng phong phú từ VPBank. Thị phần hiện đang ở 2,8%, sát ngưỡng để lọt vào top 10 thị phần. Đầu năm, VPBankS chỉ có 400.000 tài khoản nhưng hiện nay có hơn 900.000 tài khoản và cuối năm nay sẽ có hơn 1 triệu. Công ty chứng khoán này đặt mục tiêu thị phần môi giới có thể tăng lên trên 10% vào năm 2030.

Dự kiến các mảng kinh doanh năm 2025 - Nguồn: VPBankS

Về mảng đầu tư, VPBankS sở hữu danh mục đầu tư đa dạng gồm trái phiếu doanh nghiệp (46%), chứng chỉ tiền/gửi hợp đồng tiền gửi, trái phiếu chính phủ (hơn 30%) và phần còn lại khoảng hơn 20% là cổ phiếu. Trong đầu tư cổ phiếu, VPBankS cũng có 3 chiến lược rõ ràng, bao gồm M&A thông qua đầu tư 5%, 10%, 15% vốn, cùng với công ty tạo ra giá trị. Cùng đó là chiến lược PIPE, gồm tư vấn và tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của công ty. Cuối cùng mới đến đầu tư danh mục niêm yết, chỉ thực hiện khi VPBankS đánh giá là thị trường có cơ hội./.