VPS chốt giá chào bán IPO 60.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá công ty 3,4 tỷ USD

(TBTCO) - Trường hợp IPO thành công và niêm yết sau đó, quy mô vốn hoá thị trường của VPS xấp xỉ 3,4 tỷ USD. Kế hoạch IPO trên dự kiến mang về hơn 12.000 tỷ đồng cho công ty chứng khoán này.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) mới đây đã thông qua việc bổ sung nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Theo đó, giá chào bán tối thiểu được xác định là 60.000 đồng/cổ phiếu.Mức giá này được Hội đồng Quản trị VPS thông qua trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 đã được kiểm toán.

Lý giải quyết định này, lãnh đạo VPS cho biết, mức giá chào bán trên được đặt ra trên cơ sở vị thế, năng lực tài chính và triển vọng phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn tới, đồng thời dựa trên thăm dò mức độ quan tâm của nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, VPS sẽ phát hành 202,31 triệu cổ phiếu. Ước tính ban đầu theo giá trị sổ sách, Công ty dự kiến thu về hơn 4.500 tỷ đồng, trong đó dành 900 tỷ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, 270 tỷ đồng cho đầu tư phát triển nguồn lực trong giai đoạn 2025–2027 và còn lại hơn 3.373 tỷ đồng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), thời gian sử dụng vốn từ 2025 đến hết 2026.

Tuy nhiên, với giá chào bán mới 60.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền thu về có thể lên tới xấp xỉ 12.140 tỷ đồng nếu phân phối thành công toàn bộ lượng chào bán. Hai hạng mục đầu tư hạ tầng công nghệ và phát triển nhân sự vẫn giữ nguyên, phần còn lại gần 9.000 tỷ đồng.

Trong trường hợp thu ít hơn dự kiến, số tiền thu được sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như trên. Ngược lại, nếu thu nhiều hơn, toàn bộ phần tăng thêm sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Kế hoạch sử dụng vốn của VPS

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2/2025, VPS đã thông qua ba phương án tăng vốn gồm phương án phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành tối đa 202,31 triệu cổ phiếu IPO và phát hành 161,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Đến nay, phương án phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng đã hoàn tất vào ngày 10/10. Quy mô vốn điều lệ hiện tại của VPS đạt 12.800 tỷ đồng. Sau khi phơng án IPO hoàn tất, vốn điều lệ dự kiến có thể tăng lên 14.823 tỷ đồng.

Với giá chào bán tối thiểu 60.000 đồng/cổ phiếu và số lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt IPO dự kiến hơn 1,48 tỷ cổ phiếu, giá trị vốn hoá của VPS đạt khoảng 89.000 tỷ đồng, tương đương 3,4 tỷ USD.

VPS lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu với mã dự kiến là VCK. Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 của VPS đạt hơn 2.564 tỷ đồng, tăng hơn 52% so với cùng kỳ năm trước. Hiện VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE, đạt 17,05% trong quý III/2025, tăng 1,68 điểm phần trăm so với quý trước./.