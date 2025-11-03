Hiệu quả chi phí giúp Sabibeco cải thiện lợi nhuận quý III

(TBTCO) - Biên lợi nhuận gộp và các chỉ tiêu tài chính của Sabibeco đều cải thiện trong quý III/2025, nhờ doanh thu tăng và chi phí vận hành giảm. Doanh nghiệp báo lãi hơn 100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, so với khoản lỗ cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính quý III/2025 của Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (Sabibeco, mã Ck: SBB) cho thấy bức tranh kinh doanh có nhiều khởi sắc, đánh dấu giai đoạn phục hồi rõ nét kể từ khi Sabeco chính thức nắm quyền chi phối vào cuối năm 2024. Sau thời gian dài tái cơ cấu, doanh nghiệp này đang dần củng cố hiệu quả hoạt động, với tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng.

Kết quả kinh doanh quý III của Sabibeco.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần quý III/2025 đạt 745 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 66 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2024 công ty ghi nhận khoản lỗ gần 10 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, Sabibeco ghi nhận doanh thu 2.306 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, và đạt lợi nhuận sau thuế hơn 108 tỷ đồng – đảo chiều so với mức lỗ 76,5 tỷ đồng của năm trước.

Phần lớn tăng trưởng doanh thu của Sabibeco đến từ hợp tác nội bộ với công ty mẹ. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Sabeco trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 1.338 tỷ đồng, chiếm khoảng 58% tổng doanh thu thuần. Sự liên kết này giúp Sabibeco mở rộng thị trường tiêu thụ, ổn định đầu ra sản phẩm và tận dụng hiệu quả mạng lưới phân phối chung.

Bên cạnh động lực doanh thu, kết quả kinh doanh tích cực còn đến từ khả năng kiểm soát chi phí. Biên lợi nhuận gộp quý III/2025 đạt gần 86 tỷ đồng, cao gấp 6 lần cùng kỳ, cho thấy cải thiện đáng kể về hiệu suất sản xuất và quản trị chi phí đầu vào.

Chi phí tài chính giảm 48% xuống còn 2,5 tỷ đồng, chủ yếu do nợ vay ngắn hạn được thu hẹp còn chưa tới 149 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2025. Chi phí bán hàng cũng giảm mạnh, chỉ còn 2,4 tỷ đồng so với 7 tỷ đồng cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ còn gần 12 tỷ đồng. Việc đồng thời gia tăng doanh thu và tiết giảm chi phí giúp lợi nhuận của Sabibeco bật tăng đáng kể trong quý vừa qua.

Trên sàn chứng khoán, tính từ đầu tháng 10 đến phiên chiều ngày 3/11, cổ phiếu SBB đi ngang quanh vùng trong mức giá 16.000 – 17.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 87 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của Sabibeco hiện đạt 1.505 tỷ đồng.