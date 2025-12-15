Than Cao Sơn - TKV đặt mục tiêu lợi nhuận 2026 chỉ hơn 36 tỷ đồng

(TBTCO) - Công ty CP Than Cao Sơn đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 là hơn 36 tỷ đồng, giảm hơn 28% so với mức lợi nhuận thực hiện năm 2025.

Theo báo cáo của Công ty CP Than Cao Sơn, dự kiến trong năm 2025, sản lượng than sản xuất của công ty chỉ đạt 4,28 triệu tấn, giảm mạnh so với năm 2024. Điều này phản ánh tình trạng khó khăn trong việc duy trì sản xuất ổn định. Hơn nữa, mặc dù công ty dự kiến vẫn có thể đạt than nguyên khai sản xuất 3,32 triệu tấn, nhưng con số này vẫn không thể bù đắp cho sự giảm sút lớn về tổng sản lượng so với năm trước.

Than tiêu thụ cũng giảm xuống còn 4,14 triệu tấn trong năm 2025, một sự suy giảm đáng kể so với mức 5,108 triệu tấn của năm 2024. Đáng chú ý, mức tiền lương bình quân dự kiến giảm mạnh xuống còn 14,5 triệu đồng/người/tháng trong năm 2025, giảm 12,6% so với mức 16,6 triệu đồng/người/tháng của năm 2024. Điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của đội ngũ người lao động.

Than Cao sơn - TKV đang gặp vướng mắc về thủ tục mở rộng ranh giới khai thác. Ảnh T.D

Đặc biệt, công ty đang gặp phải những vướng mắc lớn trong thủ tục mở rộng ranh giới khai thác, một yếu tố quan trọng để duy trì và phát triển sản xuất trong dài hạn. Nếu không có giải pháp tháo gỡ kịp thời, công ty sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì sản lượng và chất lượng công việc.

Dự kiến năm 2026, công ty tiếp tục đối mặt với một thực trạng khó khăn hơn nữa khi sản lượng than dự kiến chỉ còn 2,3 triệu tấn, giảm mạnh tới 46% so với năm 2025. Dự báo về than nguyên khai sản xuất chỉ đạt 1,8 triệu tấn và than tiêu thụ giảm xuống còn 2,296 triệu tấn, tiếp tục giảm sâu.

Về mặt tài chính, dù dự báo lợi nhuận của công ty trong năm 2025 sẽ đạt 51 tỷ đồng, vượt 27,5% so với kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận trong năm 2026 dự kiến giảm mạnh còn 36,336 tỷ đồng, cho thấy tình hình tài chính của công ty sẽ tiếp tục suy giảm trong tương lai gần.

CTCP Than Cao Sơn-TKV là công ty con thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, được hình thành sau hợp nhất từ hai công ty là CTCP Than Cao Sơn – Vinacomin (hoạt động từ năm 1974) và CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin (hoạt động từ năm 1989), theo chủ trương tái cơ cấu của tập đoàn trong giai đoạn 2017-2020.

Hiện tại CTCP Than Cao Sơn - TKV hoạt động theo Giấy CNĐKDN 5702053837 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 05/08/2020, với số vốn điều lệ hiện tại là hơn 428,4 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam sở hữu 65,14% vốn điều lệ. Sau hợp nhất, cổ phiếu CST của CTCP Than Cao Sơn-TKV đã được giao dịch trên sàn UpCOM từ ngày 26/04/2021.

Ngày 10/02/2025, cổ phiếu CTCP Than Cao Sơn-KTV chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường niêm yết tại HNX với mã chứng khoán CST và trở thành cổ phiếu thứ 310 hiện đang niêm yết tại HNX.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Than Cao Sơn-TKV là khai thác than từ mỏ lộ thiên và thực hiện khai thác than theo kế hoạch của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, bán số lượng than khai thác được cho công ty mẹ. Sản phẩm chính của Công ty là than nguyên khai và than sạch theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Hàng hóa, dịch vụ khác của Công ty bao gồm: bán điện, nhượng bán vật tư phụ tùng, phế liệu; cho thuê mặt bằng, cho thuê trụ sở làm việc, sửa chữa đường mỏ.