Chứng khoán phái sinh: Trạng thái chênh lệch bất ngờ đảo chiều trước cú rơi sâu phiên 12/12

(TBTCO) - VN30-Index “đổ đèo” rơi sâu hơn 3,3%, trở thành một trong những chỉ số tiêu cực nhất toàn cầu. Đáng chú ý là giá các hợp đồng tương lai giảm nhẹ hơn, qua đó đưa chênh lệch đảo chiều dương, cao hơn vài chục điểm so với chỉ số cơ sở.

Trong bối cảnh VN30-Index giảm sâu 60 điểm và rơi xuống 1.867,03 điểm, sắc đỏ cũng bao phủ trên thị trường phái sinh ở cả 8 hợp đồng. Giao dịch trên thị trường phái sinh giảm, nhưng vẫn rất sôi động nhờ dòng tiền đầu cơ và phòng vệ rủi ro gia tăng mạnh. Điểm đáng chú ý nhất trong phiên là chênh lệch đã chuyển sang dương ở toàn bộ các kỳ hạn.

Hợp đồng VN30F2512 đáo hạn vào tuần sau (18/12) đóng cửa ở mức 1.871 điểm, cao hơn 3,97 điểm so với chỉ số cơ sở. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng duy trì chênh lệch dương 2,97 - 4,87 điểm.

Tiếp tục có hơn 300.000 hợp đồng được chuyển nhượng trong phiên hôm nay. Đối với hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30, khối lượng giao dịch giảm gần 8% ở hợp đồng VN30F2512, nhưng đều tăng 2 chữ số ở các hợp đồng kỳ hạn xa hơn.

Chênh lệch chuyển sang trạng thái dương trong phiên 12/12

Thanh khoản toàn thị trường dù giảm, nhưng vẫn ở mức khá cao. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) gia tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Khối lượng mở hợp đồng VN30F2512 tăng 14,71%, lên 36.745 hợp đồng, cho thấy nhà đầu tư tiếp tục mở rộng vị thế. Tương tự, vị thế nắm giữ hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index kỳ hạn gần nhất cũng tăng tới 39%.

Việc chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở đồng loạt chuyển sang dương cho thấy, nhà đầu tư phái sinh đang kỳ vọng nhịp hồi phục của thị trường cơ sở sau khi VN30-Index “thủng” vùng hỗ trợ mạnh 1.900 điểm. Đồng thời, vị thế mở gia tăng và thanh khoản cho thấy phái sinh đang trở thành “điểm trú ẩn” trong bối cảnh cơ sở biến động mạnh.